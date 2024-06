"A me fascio?!": Mario Brega e Giorgia Meloni nell'ultima opera di Harry Greb

Mario Brega diventa protagonista insieme ai politici nostrani dell’ultima opera, dello street artist Harry Greb. “A me fascio?!” è il titolo del murale, sito nel vicolo delle Grotte zona Campo dei Fiori, che riprende la celebre frase dell’attore romano recitata nel film "Un Sacco Bello".

Nell’opera, ironica e provocatoria, Brega, vestito come nel film in un fumetto ripete la nota frase e muove attraverso dei fili come dei burattini Vittorio Sgarbi, con un quadro in mano (in riferimento all’accusa di furto rivolta al critico) e Giorgia Meloni (nella mano destra) e Matteo Salvini e il Generale Vannacci con un libro messo al contrario (in riferimento proprio all’ultima pubblicazione del candidato alla Lega al Parlamento Europeo) con la scritta “a me fascio” (nella mano sinistra).

È una critica a questo governo, dove ci sono persone che per me non fanno il bene comune. Ma allo stesso tempo è anche una critica verso la sinistra che non c’è più. L’ultima cosa di sinistra che ho sentito è proprio quella frase lì di Mario Brega” – ha commentato Harry Greb a RomaToday.