Mare Fuori 5, il nuovo regista è romano e arriva da Skam

Chi ha visto tutti gli episodi della stagione 4 di Mare Fuori avrà intuito che la storia non finisce e che una stagione numero 5 ci sarà, senza dubbio. Se, ancora non si conoscono dettagli sul proseguimento della serie, si sa per certo che ci sarà un cambio al timone.

Il regista romano Ivan Silvestrini, "padre" di Mare Fuori sin dagli esordi e artefice del grande successo, ha infatti salutato i fan su Instagram ed è ormai noto che a raccogliere il testimone sarà un altro romano, già alla regia di Skam. Lui è Ludovico Di Martino, 32 anni, regista della terza stagione di Skam Italia, ma anche del film La Belva con Fabrizio Gifuni e di tanto altro. A lasciare la squadra di Mare Fuori, oltre a Silvestrini, anche Cristiana Farina, sceneggiatrice della serie ambientata nel IPM di Napoli. Mentre ad entrare nel team saranno 5 giovani sceneggiatori.

Sembra che Ludovico Di Martino inizierà le riprese in estate, probabilmente nel mese di giugno.

Il saluto di Ivan Silvestrini sui social

“Questa è una lettera per voi che avete seguito Mare Fuori, amandola, odiandola, ma quasi sempre divorandola", ha esordito il regista romano sui social. "In questi anni meravigliosi, trascorsi in larga parte a Napoli, ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me, e davvero, quando si sta così bene una parte di te vorrebbe che ciò che stai vivendo non finisse mai", ha continuato su Instagram Silvestrini.

“Ho trattato, per quel che era nelle mie capacità, questa serie come qualcosa di prezioso, come un lungo film, come un'opera d'arte. Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l'ultima, quest'anno in particolar modo, perché se è vero che certe storie sono ancora sospese io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita. Mare Fuori è vita anche in questo, e se proprio non riuscite a vedere il lieto fine in cui speravate, vedetela da un altro punto di vista, con gli occhi di chi dice l'ultima parola nell'ultima scena”.

“C'è tutta una vita davanti per quei personaggi, e per voi. Io non so cosa succederà nella prossima stagione, quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità. Ho trattato ogni stagione come fosse l'ultima, ma stavolta è davvero l'ultima, lo è per me”, ha concluso Silvestrini.

Chi è Ludovico Di Martino

Ad avere la responsabilità di portare avanti il successo di Mare Fuori, rivelando i risvolti delle storie dei protagonisti della stagione numero 5, sarà, appunto Ludovico Di Martino. Classe 1992, diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2016, già con un importante bagaglio di esperienze nel campo della regia e della sceneggiatura. Nel 2013 ha realizzato la web series Roles con Eduardo Valdarnini, Margherita Laterza e la partecipazione di Edoardo Pesce, vincendo il premio del pubblico al Roma Creative Contest e il Web Award al Roma Fiction Fest. C'è lui dietro la produzione e la direzione di alcuni videoclip musicali dei cantanti più amati degli ultimi anni, tra cui Diodato, Mostro, Anastasio. "Il nostro ultimo" è stato il suo film d'esordio alla regia, poi nel 2018 è uscito il suo cortometraggio "Pipinara", candidato come miglior cortometraggio ai Nastri d'argento e presentato alla 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione Giovani Autori Italiani. Nel 2019 ha diretto e scritto la terza stagione di Skam Italia. Nel 2020 ha scritto e diretto "La belva" con Fabrizio Gifuni e nel 2022 "I viaggiatori".

Nell'estate 2024 inizierà a dirigere le riprese di Mare Fuori 5 e le aspettative - dopo il successo riscosso in questi anni dalla serie Rai - sono inevitabilmente altissime.