Marco Manzo, l'artista e tatuatore romano arriva al Metropolitan Museum di New York

Dalla scultura alla visual art, dal design ai tatuaggi, Marco Manzo, artista romano a tutto tondo, è arrivato con il suo incredibile virtuosismo artistico fino al Metropolitan Museum of Art di New York. Recentemente la sua arte è stata protagonista nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, ma questa volta ha superato di gran lunga i confini della Capitale.

Una Lectio Magistralis sul Maestro Marco Manzo si è svolta, infatti, lo scorso 25 maggio presso la sala Bonnie J. Sacerdote Hall del Metropolitan Museum of Art di New York, nell’ambito della presentazione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea edito Giunti e Start Group. In tale ambito, è stato presentato un approfondimento sulla carriera dell’artista, un intervento dello stesso Manzo e la proiezione, tra le altre, di una delle opere intitolata “Asia Argento a colori”, rappresentante la nota regista ed attrice italiana. In tale occasione è stata regalata un’opera del Maestro Manzo all’ente museale.

Marco Manzo, artista, sculture e tatuatore romano

La storia di Marco Manzo, romano, visual artist, scultore e designer di fama internazionale ha dell’incredibile: grazie allo studio costante, al suo impegno ed alla sua indole da sognatore, ha portato il suo segno anche nel mondo del tatuaggio ed è considerato precursore dello stile “ornamentale”. E' considerato uno dei grandi rappresentanti dei cambiamenti artistici di questo secolo. Ha saputo elevare il tatuaggio al riconoscimento istituzionale come espressione artistica, portandolo nel linguaggio autorevole dell’arte contemporanea e facendolo entrare nei musei, nelle grandi mostre, nelle istituzioni ecclesiastiche e, con questo evento, in uno dei più celebri e visitati musei al mondo.

Le sue sculture in marmo, ceramica o bronzo diventano testimoni e custodi non solo dello stile di Manzo ma anche di questa positiva tappa nel percorso della storia dell’arte contemporanea. Autore del primo Manifesto del tatuaggio come forma d’arte, pubblicato sul Catalogo Ufficiale del Padiglione Nazionale Guatemala alla Biennale di Venezia, esposizione alla quale ha partecipato più volte, è stato anche curatore de “I Nuovi Linguaggi dell’Arte Contemporanea nel XXI secolo” al Senato della Repubblica Italiana.

L'opera regalata da Marco Manzo al Metropolitan Museum of Art

L’opera regalata al Metropolitan Museum of Art da parte di un collezionista è intitolata “Lastre”: si tratta di una istallazione composta da 66 opere, già presentata alla Biennale di Architettura di Venezia, il cui concept è una similitudine tra il corpo umano e le opere architettoniche attraverso la sovrapposizione di radiografie e tatuaggi, come in una ideale mappatura genetica: le ossa costituiscono la struttura portante ed il tatuaggio in negativo diviene la facciata.

Le 66 opere possono comporre miliardi di possibili combinazioni e non basterebbe la durata di una vita intera per poterle realizzare: Manzo ha infatti dichiarato che la sua ricerca è l’eternità della produzione artistica, che potrà proseguire oltre la vita dell’autore stesso. L’Atlante dell’Arte Contemporanea edito Giunti e Start, opera monumentale, è da anni strumento privilegiato per collezionisti, galleristi ed appassionati che consente di orientarsi con sicurezza nel complesso mondo delle arti visive.