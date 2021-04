Mappe criminali, l'epopea di Fabrizio Piscitelli raccontata senza filtri su TV8

Un racconto del reale, senza mediazioni condotto da Daniele Piervincenzi, per ricostruirne le geografie criminali nella Capitale e in tutta Italia

Il giornalista Daniele Piervincenzi, con le sue inchieste d’assalto porta alla scoperta delle Mappe Criminali, un viaggio in sei tappe che ricostruisce le geografie criminali attraversano l’Italia, in onda in prima visione assoluta su TV8, dal 20 aprile tutti i martedì in seconda serata.

Due puntate dedicate a Roma

Dal nord al sud della penisola, Piervincenzi racconta i legami invisibili, le infiltrazioni mafiose e gli interessi economici che collegano le diverse realtà criminali presenti nel nostro Paese. In particolare le prime due puntate di Mappe Criminali saranno dedicate alla Capitale e racconteranno uno spaccato, esclusivo e senza filtri, del “laboratorio criminale” di Roma, dove convivono gruppi mafiosi autoctoni, italiani e anche stranieri.

Al centro degli interessi comuni ci sono il traffico di droga e il riciclaggio in alberghi e ristoranti. Se le piazze di spaccio sono contese dai gruppi “minori” locali, da Tor Bella Monaca fino a quelle del litorale, Cosa Nostra, Camorra e Ndrangheta gestiscono le partite più grosse.

A fare da filo rosso alle due puntate è l’epopea di Fabrizio Piscitelli, romano, laziale, fascista, che per anni ha rappresentato la frangia più estrema degli ultras biancocelesti, fino al suo omicidio compiuto con modalità tipicamente mafiose il 7 agosto 2019.

Le Mappe Criminali nel resto d'Italia

Mappe Criminali proseguirà nelle altre 4 puntate il suo viaggio in Italia, ripercorrendo la storia del latitante Matteo Messina Denaro nella Sicilia Occidentale per poi fare tappa in provincia di Foggia, con il racconto dell’inchiesta sulla strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, Infine, quinta e sesta puntata saranno un viaggio alla scoperta della ‘Ndrangheta da nord a sud, dalla Liguria alla Calabria, da Milano a Platì passando per Torino, per ricostruire come l’organizzazione mafiosa sia diventata fra le più potenti al mondo e come riesca a controllare non solo il traffico globale di cocaina, ma anche la politica e gli appalti.

Quando vanno in onda le prime due puntate

Il primo episodio di Mappe Criminali, dedicato a Roma, andrà in onda il 20 aprile su TV8 alle 23,35. Il secondo - sempre con focus sulla Capitale - il 27 aprile alla stessa ora.