VIDEO | Manuel Agnelli vuole salvare Casale della Cervelletta: l'appello

Manuel Agnelli è stato tra i protagonisti de Il Cinema in piazza, nell'arena Casale della Cervelletta, la sera di venerdì 23 luglio. Il cantante presente insieme agli artisti di Uno Maggio Taranto ha lanciato un appello per salvare un "posto meraviglioso", come il cantautore lo ha definito.

"Non lo sa nessuno, ma avevamo pensato di farci uno studio di registrazione - ha dichiarato Agnelli - quindi se non lo salva qualcun altro, lo salveremo noi in qualche modo".

L'artista ha concluso il suo intervento sottolineando il dovere di tutti di difendere un posto speciale come il Casale della Cervelletta: "Se riuscite fatelo".

Qui il programma completo de Il Cinema in piazza