I Maneskin annunciano tour mondiale: "Non ci esibiremo in Russia"

I Maneskin annunciano il loro primo tour mondiale, con ben 48 concerti fra Nord America ed Europa. "Vi annunciamo con grande emozione che il nostro 'Loud Kids tour' si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale", ha fatto sapere la band romana.

"Il Loud KidsOUD KIDS tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo", hanno aggiunto i Maneskin.

Il Tour europeo nei club, precedentemente posticipato, si sposta nei palasport nel 2023. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi passeranno anche per la Capitale, al Palazzo dello Sport, il 24 e 25 marzo 2023, ma i biglietti sono già sold out.

Maneskin: "Non ci esibiremo in Russia"

Il gruppo di Monteverde, nell'annunciare l'evento di risonanza mondiale, ha espresso la sua vicinanza al popolo ucraino: "Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre".

Le tappe del tour 2022-2023 dei Maneskin

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 31 Ottobre 2022 da Seattle. Da lì i Måneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti - tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date. A seguito della grande richiesta, i Måneskin hanno ampliato gli show europei includendo venue iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 marzo alle 10 (ora locale) negli Stati Uniti e alle 14 (CET) in Europa.

Il calendario aggiornato dei concerti

MA?NESKIN 2022 - TOUR IN NORD AMERICA (INDOOR)



31 ottobre 2022 - Seattle, WA - Paramount Theater

3 novembre 2022 - San Francisco, CA - Masonic Theater

10 novembre 2022 - Phoenix, AZ - AZ Federal Theater

12 novembre 2022 - Salt Lake City, UT - The Complex

14 novembre 2022 - Denver, CO - The Fillmore

18 novembre 2022 - Detroit, MI - Fillmore

21 novembre 2022 - Toronto, ON - History

24 novembre 2022 - Montreal, QC - MTelus

26 novembre 2022 - Boston, MA - MGM @ Fenway

28 novembre 2022 - Philadelphia, PA - The Fillmore

2 dicembre 2022 - New York, NY - Hammerstein Ballroom

5 dicembre 2022 - Washington DC - Anthem

7 dicembre 2022 - Atlanta, GA - Tabernacle

9 dicembre 2022 - Miami, FL - Fillmore

12 dicembre 2022 - Houston, TX - Bayou Theater

13 dicembre 2022 - Dallas, TX - Southside Ballroom

16 dicembre 2022 - Las Vegas, NV - Virgin Theater



MA?NESKIN 2023 - TOUR EUROPEO (INDOOR)



23 febbraio 2023 - Pesaro, Italia - Vitrifrigo Arena NUOVI BIGLIETTI

25 febbraio 2023 - Torino, Italia - Pala Alpitour SOLD OUT

27 febbraio 2023 - Amsterdam, Paesi Bassi - Ziggo Dome (venue precedente: AFAS LIVE)

2 marzo 2023 - Bruxelles, Belgio - Forest National SOLD OUT

3 marzo 2023 - Bruxelles, Belgio - Forest National NUOVA DATA

6 marzo 2023 - Berlino, Germania - Mercedes Benz Arena (venue precedente: Verti Music Hall)

10 marzo 2023 - Colonia, Germania - Lanxess Arena NUOVA DATA

13 marzo 2023 - Parigi, Francia - Accor Arena (venue precedente: Zenith)

16 marzo 2023 - Bologna, Italia - Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 - Bologna, Italia - Unipol Arena NUOVA DATA

20 marzo 2023 - Firenze, Italia - Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 - Firenze, Italia - Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 - Roma, Italia - Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 - Roma, Italia - Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 - Napoli, Italia - Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 - Napoli, Italia - Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 - Bari, Italia - Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 - Barcellona, Spagna - Palau Saint Jordi NUOVA DATA

26 aprile 2023 - Zurigo, Svizzera - Hallenstadion (venue precedente: Halle 622)

28 aprile 2023 - Vienna, Austria - Wiener Statdhalle NUOVI BIGLIETTI

30 aprile 2023 - Esch-sur-Alzette, Lussemburgo - Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 - Copenhagen, Danimarca - The Royal Arena NUOVA DATA

5 maggio 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum NUOVA DATA

8 maggio 2023 - Londra, UK - The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton)

12 maggio 2023 - Varsavia, Polonia - Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 - Praga, Repubblica Ceca - O2 Arena (venue precedente: Malá Sportovní Hala)

16 maggio 2023 - Budapest, Ungheria - Budapest Arena (venue precedente: Barba Negra)

18 maggio 2023 - Riga, Lettonia - Arena Riga NUOVA DATA

19 maggio 2023 - Tallinn, Estonia - Saku Suurhall NUOVA DATA