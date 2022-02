I Maneskin a Sanremo un anno dopo: le lacrime di Damiano, l'abbraccio di Amadeus

7 marzo 2021 - 1 febbraio 2022. A 11 mesi di distanza dalla vittoria, i Maneskin fanno ritorno al Festival di Sanremo e infiammano ancora quel palco.

I primi a vincere con il rock puro il festival della canzone italiana, ma anche i primi a far lasciare l'Ariston ad un conduttore. Amadeus aveva fatto loro una promessa e, così, ha abbandonato per qualche minuto il teatro, per andare a prendere personalmente la band romana alla guida di una golf car elettrica.

In maniera assolutamente inconsueta, dunque, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto il loro ritorno "a casa". Il conduttore li ha accolti in maniera paterna, il pubblico gli ha regalato una standing ovation meritatissima.

Un anno fa Sanremo è stato il palcoscenico che ha cambiato la vita ai quattro giovani di Monteverde. Dopo il Festival è arrivata la vittoria agli Eurovision, quella ai Saturday Night Live negli Usa, l'apertura del concerto dei Rolling Stones. I Maneskin hanno raggiunto la vetta del mondo, occupato i primi posti nelle classifiche musicali europee e mondiali. Un fenomeno incredibile, unico, "un orgoglio tutto nostro", come ha sottolineato Amadeus nella prima serata di Festival.

I Maneskin hanno fatto il loro ritorno sul palco dell'Ariston con "Zitti e buoni", il brano che gli ha portato fortuna 11 mesi fa e nel corso di tutto il 2021, per poi presentare la loro nuova canzone "Coreline", un brano intenso, emozionante, a cui Damiano è particolarmente legato tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Al termine del brano il frontman dei Maneskin è apparso fortemente emozionato e l'abbraccio di Amadeus è stato tra i gesti più belli della prima serata del 72esimo Festival della canzone italiana.