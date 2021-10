Da Monteverde a Las Vegas. Il 6 novembre i Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones

Da artisti di strada, alla mercé dei passanti di via del Corso, al grande pubblico dell'Allegiant Stadium di LA. Dopo la vittoria all’Eurovision con “Zitti e buoni” e la cover di “I wanna be your slave” con Iggy Pop, mito del rock, i Maneskin sbarcano anche negli USA e si preparano a conquistare il pubblico degli States il 6 novembre a Las Vegas.

Ad annunciarlo poche ore fa, in uno dei salottini più famosi della tv stelle e strisce del "Tonight Show", il conduttore Jimmy Fallon, che li ha ospitati ricordando che “Begging”, cover del gruppo romano di Madcon, è stata “scaricata quasi 1 miliardo di volte”. Su YouTube sono centinaia le reaction dei fan da tutto il mondo che si stupiscono della bravura del quartetto romano, con cover e rivisitazioni fino in Corea. Persino Drew Barrymore, presente negli studi del Tonight Show, non se li è lasciati scappare, commentando nel salottino di Fallon “quanto siano cool”.

Il 6 novembre all’Allegiant Stadium, il 14 agli Mtv Europe Music Awards

I quattro ragazzi di Monteverde e Bravetta si sono esibiti live durante il Tonigh Show di Fallon lì con Begging e “Mammamia”, ultima hit dei Maneskin presentata poche ore fa.

“Inarrestabili Måneskin! Grandi grandissimi”, ha esultato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti “Rinascita e riscatto è tante cose, anche e soprattutto la forza di una nuova generazione”, ricordando che i quattro ragazzi romani hanno scalato le classifiche partendo dalle strade della Capitale, passando per X-factor, Sanremo e i tour europei.

E in Europa torneranno di nuovo il 14 novembre, in Ungheria, dove i Maneskin potrebbero incassare un altro successo agli MTV Europe Music Awards 2021, per cui sono candidati nelle categorie “Best Italian Act”, “Best Group” e “Best Rock”.

Il 9 luglio 2022, "i coatti de Roma", come la bassista Vic De Angelis apostrofa scherzosamente il gruppo, torneranno invece nella Capitale per un grande concerto al Circo Massimo.