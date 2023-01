I Maneskin si sposano: abiti bianchi e riso nero al "matrimonio musicale" dell'anno

I Maneskin lo avevano annunciato giorni fa che il 19 gennaio sarebbe stata una data speciale per loro a Roma. Quella marcia nuziale suonata da una terrazza sul Campidoglio da Thomas aveva incuriosito i fan, poi l'appuntamento: ""Roma, 19 gennaio 2023". Un giorno prima l'uscita del nuovo album "Rush".

Il matrimonio dei Maneskin

Così Damiano, Thomas, Ethan e Victoria si sono ritrovati nella serata di giovedì a Palazzo Brancaccio per un matrimonio simbolico, il "matrimonio musicale" targato Spotify. Un altare, quattro panchette. Non mancano fiori, candelabri e due ali di sedie per gli ospiti, separate da un lungo tappeto rosso, tra specchi, stucchi e un imponente lampadario: così i Maneskin hanno scelto di celebrare l'uscita di Rush.

Per l'inusuale cerimonia sono arrivati anche diversi vip, tra cui Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly. Hanno presenziato Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi.

Gli sposi

Tutti e quattro vestiti di bianco: Thomas e Damiano da sposi, Vittoria ed Ethan da spose, tutti con in mano un bouquet di rose rosse che poi hanno lanciato tra gli invitati, come tradizione vuole. Ad officiare la cerimonia è stato l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell'album 'Rush!', alla fine della quale gli ospiti hanno tirato ai festeggiati del riso nero.

Ognuno degli ospiti ha ricevuto un foglio con il rituale delle nozze, con le frasi che ciascuno degli sposi ha dovuto recitare. "Damiano

Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?", ha detto Alessandro Michele, e i quattro componenti della band hanno risposto "Yes". E poi delle frasi cucite addosso a ciascun elemento della band romana, secondo le sue caratteristiche. Nel finale, l'officiante ha invocato "Apollo, il Dio della musica" per confermare l'unione tra gli artisti. Bacio finale tra tutti e quattro, e l'immancabile torta.

Dopo il brindisi di rito, i quattro sposi hanno proseguito i festeggiamenti con un mini concerto: i brani cantati sono stati "Kool Kids", "Gossip", "Zitti e Buoni", "Beggin'", "Bla bla bla", "The Loneliest", "Supermodel", "Mammamia", "Baby Said", "For Your Love", "Time Zonwe", "I wanna be your slave".