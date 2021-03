Maneskin, flirt tra Victoria e Damiano? Lei svela la relazione con un collega. Lui quella con una donna più grande

Hanno vinto Sanremo 2021 lo scorso 6 marzo e, da allora, non si parla d'altro. Non solo: cresce la curiosità di conoscere tutto su Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Nella serata di mercoledì 10 marzo è andata in onda l'intervista che Le Iene hanno fatto alla band. Un'intervista a quattro che ha divertito, incuriosito i telespettatori e soprattutto rivelato curiosità che in pochi conoscevano sulla band romana. Dal significato del nome Maneskin ai flirt avuti in passato, dalle droghe ai tatuaggi, dal rock al rap. Una chiacchierata variegata che ha fatto conoscere meglio al pubblico chi sono i giovani vincitori di Sanremo 2021.

I Maneskin e l'amore

Nel corso dell'intervista, si è parlato anche di vecchi amori. E' stato Damiano il primo a parlare di sè, ammettendo che gli piacciono le donne. Non vuole svelare se è fidanzato, dice di vivere da solo e di aver ricevuto anche delle avance da parte di ragazzi. "Non mi dà fastidio se qualcuno pensa che sono gay - commenta ancora Damiano per poi raccontare di quella storia avuta con una donna più grande di lui: "Io avevo 18 anni, lei 34".

Un flirt tra Damiano e Victoria?

Infine Le Iene cercano una risposta a quella curiosità che tanti fan hanno, ossia se ci sia stato o ci sia tuttora un legame sentimentale tra Damiano e Victoria: "Se vi piace credere di sì ve lo lascio credere", dice Damiano, sottolineando come tante volte li abbiano presi per fidanzati. Lei parlando di un flirt con Damiano risponde più generica: "Chissà...", mentre rispetto agli altri membri della band dice "No no, ma sono dei bonazzi tutti quanti". Poi la giovane bassista dei Maneskin ammette di aver avuto un flirt con un collega famoso, di cui non svela il nome. Racconta di ricevere avance anche dalle donne e di aver avuto una relazione omosessuale: "E' andata bene, è stata una storia duratura".

Quella volta che Damiano a mandato a quel paese un fan

Damiano David ha anche svelato di aver mandato a quel paese un fan, una volta, "non perché insisteva troppo - ha raccontato il cantante - ma perchè una volta, c'erano le transenne, Victoria si è piegata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il culo. Ho detto un po' di cose non belle".

Cos'è la fama per i Maneskin

"La fama è come una droga che ne vuoi sempre di più?" viene chiesto ai Maneskin nel corso dell'intervista a Le Iene: "E' una cosa che bisogna essere bravi a gestire", sostiene Victoria. "La nostra droga è il lavoro ben fatto", dice Damiano.

Cosa pensano i Maneskin del vaccino sul Covid

Parlando di Covid, infine, la band ammette di essere favorevole al vaccino e di volerlo fare appena sarà possibile. Mentre al ritorno sul palco, a pandemia finita, la reazione dei Maneskin sarà di grande entusiasmo. Non vedono l'ora di rivedere i loro fan.