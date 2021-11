Maneskin a stelle e strisce: a Las Vegas tutti pazzi per la band di Monteverde

Con la vittoria all'Eurovision pensavano di aver toccato una vetta inarrivabile. Il successo di Rotterdam però appare lontanissimo, un campo base grande quanto un puntino, rispetto alla scalata che ha portato i Maneskin alla conquista del mondo. Nella notte l'ultima vetta conquistato. Da Monteverde a Las Vegas, passando per le esibizioni di via del Corso e per il successo a X-Factor. La band romana, vestita tutta a stelle e strisce e animata dalla consueta grinta, ha aperto ieri sera lo show dei Rolling Stones nella città dei casinò.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato l'enorme platea dei fan degli Stones con mezz'ora di rock puro, in cui hanno presentato un viaggio nei loro pezzi più forti, da 'Zitti e Buoni', il pezzo con cui si sono imposti prima a Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest, a 'I Wanna Be Yoru Slave'. Grandi applausi dagli spettatori, che hanno anche invocato a più riprese il nome del frontman Damiano.

La partecipazione al concerto degli Stones era stata annunciata in un programma popolarissimo negli Stati Uniti come il Tonight show di Jimmy Fallon. Oltre alla tournée italiana, che culminerà nell'appuntamento al Circo Massimo del 9 luglio, i Maneskin saranno protagonisti tra febbraio e marzo di vari concerti nel resto d'Europa

In basso alcuni video dei Maneskin al concerto dei Rolling Stones realizzati dai fan. Nell'ultima clip, Mick Jagger li ringrazia