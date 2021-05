I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021: Roma e Monteverde sul tetto della musica europea

È tutto vero: i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021. Il trionfo a Rotterdam al termine di una lunga serata che li ha visti protagonisti di una delle esibizioni più apprezzate in assoluto. Appassionante la rimonta, con il meccanismo di voto che ha tenuto incollati gli spettatori fino a notte inoltrata.

La band di Monteverde, forgiatasi anche suonando lungo via del Corso, dopo la partecipazione e il successo ottenuto grazie ad X Factor, dopo i dischi venduti e il recente trionfo al festival di Sanremo, ha così sbancato Rotterdam, riportando in Italia l'Eurovision.

Battute Francia e Svizzera

La band romana si è classificata prima, davanti a Francia e Svizzera, al termine di una finale al cardiopalma che ha visto Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi scalare posizioni su posizioni. La classifica della giuria di qualità dei 39 Paesi aveva infatti piazzato l'Italia al quarto posto (con 206 punti), dietro a Svizzera (267), Francia (248), Malta (208) e prima dell’Islanda (198). Il pubblico europeo invece ha dato all'Italia 318 punti, facendo salire in classifica i Maneskin a 524 punti, superando Francia e Svizzera.

I complimenti della sindaca di Roma

Tra i primi a complimentarsi con i Maneskin la sindaca Virginia Raggi: "Strepitosi i Maneskin che conquistano l'Eurovision Song Contest e da Roma portano la musica italiana sul tetto d'Europa. Complimenti ragazzi!". Ancora prima era stato l'ex premier Giuseppe Conte a scrivere su twitter: "Complimenti ai Maneskin per la vittoria dell’Eurovision!". "Complimenti ai Maneskin vincitori dell'Eurovision", è invece il messaggio di congratulazioni per la vittoria del gruppo italiano pubblicato sul profilo ufficiale twitter di Palazzo Chigi.

Damiano e il video in cui sembra che sniffi cocaina

Non sono mancate le polemiche. Sui social è circolato un video in cui Damiano sembrava tirare cocaina in diretta tv. Il video è circolato in Francia. In molti hanno chiesto la squalifica dell'Italia. Ma il cantante non ci sta e nella conferenza stampa della notte ha rimandato al mittente ogni accusa: "Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina".

Il video "incriminato" è estrapolato da un passaggio dello show, quello che precede la dichiarazione dei voti. La regia passa da un tavolo all'altro e a un certo punto viene inquadrato quello italiano, con i Maneskin. Damiano, adrenalinico, esulta, china il capo verso il tavolo ma in nessun modo può consumare cocaina in quella posa. Nel video di youtube, al minuto 2.52.51 la scena sopra descritta per potersi rendere conto dell'accaduto.

Maneskin come Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno

La vittoria all'Eurovision mancava all'Italia dal 1990, anno in cui vinse Toto Cutugno con "Insieme 1992". Questa è la terza vittoria per l’Italia: nel 1964 a vincere fu Gigliola Cinquetti. "Vogliamo solo dire, a tutta Europa e a tutto il mondo… rock’n’roll never dies!", il commento a caldo di Damiano David insieme agli altri componenti della band dopo la proclamazione ufficiale.

L'esibizione della band romana sul palco dell'Eurovision Song Contest 2021 è stata una delle più applaudite, infiammando il pubblico presente all'Ahoy Arena di Rotterdam.

Maneskin e il contributo di Chiara Ferragni

Per loro a inizio gara si era mossa anche Chiara Ferragni, che ha invitato i suoi follower da tutto il mondo a votare per i Maneskin. Il marito Fedez lo aveva annunciato poco prima: "Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard Fuoco #Escita20212, aveva twittato il rapper. Al Festival di Sanremo (vinto proprio dai Maneskin) la chiamata al televoto dei fan di Chiara Ferragni per sostenere Fedez allora in gara era stata al centro di numerose polemiche. Altri endorsement per i Maneskin erano arrivati anche da Emma Marrone, Francesca Michielin, Vasco Rossi, Loredana Berté. Ma apprezzamenti per il gruppo erano stati espressi anche da grandi nomi della musica internazionale, come Simon Le Bon dei Duran Duran.

Zitti e buoni miglior testo

La canzone 'Zitti e buoni' ha vinto anche il premio per il miglior testo all’Eurovision Song Contest (lo stesso premio vinto nel 2019 da Mahmood per la sua 'Soldi'). La canzone della band romana è risultata anche la canzone più ascoltata su Spotify in Italia e a livello globale tra quelle in gara tra marzo 2021 e maggio 2021.

Il premio per il miglior testo è assegnato dal 2016 dal portale olandese Eurostory, con una giuria internazionale di esperti composta da 60 scrittori, giornalisti, editors, cantautori, traduttori ed ex partecipanti all’Eurovision Song Contest provenienti da 17 paesi (pari al 75% dei voti) e più di 40mila lettori di Eurostory.nl che hanno votato online.

Nella motivazione, la giuria ha scritto: "'Zitti e buoni' è una canzone insolente con immagini molto evocative. Le metafore nel testo sono ben scelte e ti parlano costantemente. Non è una canzone carina e quindi le immagini non sono gradevoli, ma volutamente inquietanti. ‘'Zitti e buoni' è un grido crudo degli outsider di questa falsa società".

I Maneskin sono stati poi intervistati dal portale. Damiano David, frontman della band e autore dei testi, ha commentato: "Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita, non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra al mio televisore". A fianco lui, la bassista Victoria De Angelis, che ha spiegato il senso della canzone: "Il verso 'La gente purtroppo parla. Non sa di cosa parla' rappresenta il vero messaggio del brano, che è appunto non dare importanza a quello che gli altri pensano di te".