I Maneskin annunciano un concerto a Roma: svelata la data

Una marcia nuziale, versione rock, suonata da Thomas dei Maneskin su una terrazza panoramica di Roma. E' il video condiviso dalla band di Monteverde alcuni giorni fa che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan.

Il concerto segreto dei Maneskin a Roma

Il post è stato condiviso anche da Spotify, coinvolto nel progetto misterioso. Cosa signifca quella marcia nuziale, cosa quell'emoticon con anello di fidanzamento. Chi si sposa? E dove?

Il video, che ha scatenato immediatamente milioni di reazioni, termina con un appuntamento: "Roma, 19 gennaio 2023". Una data che precede l'uscita del nuovo album Rush, in programma - appunto - il 20 gennaio.

"Ci vediamo lì", scrivono i Maneskin, mentre Victoria posta l'emoticon di una chiesa e Thomas replica con due faccine piene di cuori. Il video è chiaramente girato da una terrazza sopra il Campidoglio, quando l'immagine si allarga, infatti, si possono ammirare i Fori Imperiali e il Colosseo sullo sfondo. Che sia proprio uno di questi tre luoghi la sede dell'evento a sorpresa annunciato dalla band romana?

Intanto sul profilo Instagram dei Maneskin un altro post conferma l'appuntamento, è una foto della band con la scritta: "Spotify is honored to announce that Maneskin will get married in A Rush". Un matrimonio, a Roma, il 19 gennaio. Il mistero non è ancora svelato e i fan sono sempre più in trepidazione.