"Damiano dei Maneskin sniffa cocaina": lui replica in conferenza stampa. Come è nata la bufala

Una polemica nata sui social e approdata in sala stampa. Su instagram la band ha postato un messaggio: "Siamo pronti per essere testati, perché non abbiamo nulla da nascondere"

Nel cuore della notte, con l'adrenalina ancora in circolo, i Maneskin, freschi trionfatori dell'Eurovision song contest, hanno dovuto far fronte ad una polemica sul nulla nata sui social e deflagrata nella conferenza stampa a seguito di una domanda di un giornalista svedese. Prima di arrivare a questo momento è però utile riavvolgere il nastro e spiegare cosa è successo.

Tutto nasce da un'inquadratura di pochi secondi. Sono finite le perfomance dei cantanti e i presentatori girano tra i tavoli del parterre. La presentatrice intervista la cantante maltese chiedendole cosa si aspettasse dalle votazione. Si stacca e viene inquadrato il tavolo italiano. I Maneskin, come tutti, sono euforici. Urlano e Damiano si piega sul tavolo, con la testa ben lontana dal tavolo, e stringe i pugni, lanciando un urlo.

Su twitter qualcuno riavvolge il nastro, ferma le immagini e scarica quei secondi e con un messaggio lancia la bomba in rete. "Damiano stava consumando droga in diretta?". Basta poco per trasformare la bufala in verità. Di condivisione in convidivisione il video diventare virale e a proclamazione appena avvenuta diventa il pretesto per molti utenti, specialmente francesi, per chiedere la squalifica dell'Italia.

L'accusa fa il giro dei social e viene intercettata persino da un giornalista scandinavo intervenuto durante la conferenza stampa. Lui nega tutto: "No cocaine, guys, please. I don’t do drugs", ovvero "Non era cocaina, ragazzi. Non uso droghe. Thomas ha rotto un bicchiere".

In effetti Damiano abbassa le mani tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole: quasi un’esultanza, non una "pippata". Inoltre Il volto è troppo distante dal tavolino. Infine resta fermo nella stessa posizione per un secondo per poi rialzarsi di scatto. In una stories su Instagram le dichiarazioni ufficiali della band e la disponibilità ad effettuare evantuali test, non hanno nulla da nascondere. "Siamo davvero scioccati da quello che dicono alcune persone a proposito di Damiano che si droga. Siamo davvero CONTRO la droga e non abbiamo mai fatto uso di cocaina. Siamo pronti per essere testati, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo così felici della nostra vittoria all'Eurovision e vogliamo ringraziare tutti per averci supportato. Il rock'n roll non muore mai. Vi vogliamo bene".

Nel video di youtube, al minuto 2.52.51 la scena sopra descritta per potersi rendere conto dell'accaduto.