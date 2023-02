Magicland cerca talenti e assume: tutte le posizioni aperte per la stagione 2023

Il 1 aprile riapre Magicland, il parco divertimento di Valmontone ed è alla ricerca di nuove figure per arricchire il team della nuova stagione. Il parco ricerca ballerini, attori, animatori, mascotte, attori per horror house, fantasisti di vario genere e addetti alla gestione audio/luci nelle regie degli spettacoli.

Come candidarsi

La candidatura va inviata entro il 22 febbraio all’indirizzo artistico@magicland.it, allegando curriculum vitae e almeno 2 fotografie (primo piano e figura intera).

Il bando di audizione è rivolto esclusivamente a chi è domiciliato entro 20 km dal Parco, o lo sarà durante il periodo della durata del contratto (darne indicazione nell’e-mail). Le candidature non corrispondenti saranno scartate. Non è previsto alloggio per il cast. È necessario essere automuniti.

Gli artisti ritenuti idonei saranno convocati tramite e-mail all'audizione in presenza presso Magicland - Valmontone, il giorno 26 febbraio.

Tutte le posizioni aperte

MANUTENTORI GENERICI - TIROCINIO

Area aziendale: Manutenzione

ADDETTI AI NEGOZI

Area aziendale: Negozi

ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA

Area aziendale: Biglietterie

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE

Area aziendale: Ristorazione

CUOCHI E PIZZAIOLI

Area aziendale: Ristorazione

ADDETTI ALLA CAFFETTERIA

Area aziendale: Ristorazione

ANIMATORI – ATTORI – BALLERINI- MASCOTTE

Area aziendale: Spettacoli e Animazione

Per maggiori informazioni: www.magicland.it