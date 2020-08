Magicland: ad Agosto appuntamenti con il Circo Bianco, i fuochi d'artificio e Aquarium

MagicLand arricchisce il suo palinsesto con nuovi appuntamenti per il mese di agosto. Un cartellone di imperdibili eventi che porteranno al Parco Divertimenti il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia.

A partire dal prossimo sabato 8 Agosto, e per tutti i fine settimana del mese, torna il Circo Bianco. Uno show straordinario per le vie del Parco Divertimenti; parate di trampolieri, giocolieri, artisti, e personaggi di fantasia; performance e giochi di fuoco, imperdibili farfalle luminose al tramonto. E per i più piccoli: i simpaticissimi clown. Potrete vivere l’emozione senza tempo del Circo Bianco che, con la sua magia, porterà i visitatori in un viaggio nei misteri della fantasia, all'interno di mondi incantati. Il 15 agosto un altro show d’eccezione: uno spettacolo acrobatico su luna luminosa.



Inoltre sabato di Ferragosto e sabato 22 tornano, immancabili, 2 spettacolari show pirotecnici. Una pioggia di luce e di stelle è pronta a tenervi con gli occhi inchiodati al cielo per questi nuovi appuntamenti di pura e sorprendente magia: i fuochi d’artificio coloreranno la vostra estate a MagicLand con effetti di straordinaria spettacolarità; potrete vivere un'esperienza avvolgente ed immersiva che vi lascerà a bocca aperta.



Lo spettacolo sarà visibile da parecchi punti del Parco Divertimenti che, con la sua enorme estensione, garantirà il divertimento in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento fisico richiesto dalle normative anti-covid.



Inoltre, continuano, ancora per tutto il mese di Agosto, le rappresentazioni di “Aquarium”: uno spettacolo unico in Italia che ha lo scopo di sensibilizzare e ricordare al pubblico quanto sia importante il rispetto dell’ambiente, in particolare quello acquatico e marino. Utilizzando le più avanzate tecnologie olografiche, esplosioni di luci, suoni e colori, e le fantastiche e uniche in Italia fontane danzanti ogni sera, alle 21,30 trasformerà il lago - simbolo del Parco Divertimenti - in un immenso acquario popolato da delfini, squali e balene che nuoteranno sospesi nella notte di MagicLand, unendo divertimento e tecnologie all’avanguardia.