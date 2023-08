Neve d'agosto a Roma: il "miracolo" si ripete a Santa Maria Maggiore

Il "miracolo" della neve d'agosto torna a ripetersi, a Santa Maria Maggiore, nella sera del 5 agosto, come tradizione comanda. Al calare del sole, nella notte che quest'anno cade di sabato, si terrà la 40esima edizione della rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve, il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino.

Un appuntamento con la tradizione che, grazie all'opera dell'architetto Cesare Esposito, mette in scena quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto: secondo la leggenda, la Vergine Maria apparve in sogno all'allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato. Al loro risveglio, trovarono l'Esquilino ricoperto di neve, in pieno agosto. Quell'evento passò alla storia come ‘il miracolo della neve', e nel luogo dove nevicò venne costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Per rievocare quel miracolo, dal 1983, ogni 5 agosto, piazza di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto dove va in scena un'intensa nevicata artificiale tra spettacoli di luci e musica. Le statue della facciata della Basilica illuminate ruotano nell'incanto e nella suggestione scenica del prodigio, circondate da musiche e performance. Un crescendo di grande suggestione fino ad arrivare al momento clou, a mezzanotte spaccata, con il Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore: i candidi fiocchi discendono dal cielo e imbiancano il suolo per uno spettacolo davvero unico e imperdibile.

Madonna della neve 2023, il programma della serata "miracolosa"

La serata di festa sarà aperta alle 21 dalla fanfara dell'Arma dei Carabinieri, seguita dagli "archi riflessi di luci" ideati dall'ideatore della nevicata artificiale Esposito e da un concerto di musica classica soprano, tenore, baritono. L'edizione di quest'anno è dedicata dall'ideatore a Papa Francesco e alla pace nel mondo: piazza di Santa Maria Maggiore per l'occasione sarà ribattezzata "Piazza della pace". L'evento è patrocinato da Roma Capitale, Regione Lazio e Ministero della Cultura.

La leggenda del Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore

La leggenda racconta che, nell’anno 358 d.C. il nobile patrizio romano Giovanni e la moglie, non avendo figli, decisero di offrire i loro beni alla Santa Vergine, per costruire una chiesa da dedicarle. La Madonna apparve agli sposi la notte fra il 4 e il 5 agosto, designando con un miracolo il luogo dove doveva sorgere la chiesa. I coniugi riferirono a Papa Liberio il sogno fatto da entrambi, scoprendo che anche il papa aveva fatto lo stesso sogno; Liberio quindi si recò sul luogo indicato, il colle Esquilino: lo trovò, nonostante si fosse in piena e torrida estate, coperto di neve. Il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa, seguendo la superficie del terreno innevato e fece costruire il tempio a spese dei nobili coniugi che ne avevano fatto promessa alla Madonna. Oggi il miracolo della Madonna della Neve a Roma è conosciuto in tutto il mondo ed è considerato, dai romani, uno degli eventi più rappresentativi delle proprie tradizioni.