"Macchine del tempo" tra pianeti e galassie. L'inverno "astrofisico" a Palazzo delle Esposizioni

C'è un nuovo viaggio tra passato e futuro che punta a coinvolgere grandi e bambini nell'inverno romano: è la mostra "Macchine del tempo" che apre al pubblico, al Palazzo delle Esposizioni, dal 25 novembre e che RomaToday ha visitato in anteprima.

Macchine del tempo

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 24 marzo, si presenta come un'esposizione fuori dagli schemi che porta il visitatore dagli anni '80 al futuro, che fa sbarcare sulla luna, conoscere i segreti dell'astronomia e dell'astrofisica e che ha l'ambizione di essere fruibile a tutti, grandi e bambini, neofiti e grandi esperti. Circa un'ora e mezza di visita in cui lasciarsi andare al gioco, alla divulgazione scientifica, alla suggestione di stelle, galassie, pianeti.

La mostra "Macchine del tempo" è organizzata dall'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con Pleiadi, prodotta con il contributo di Azienda Speciale Palaexpo e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo.

“Noi siamo convinti che la scienza sia cultura. Con questa mostra intendiamo dare l’opportunità a tutti, senza che si abbia una particolare preparazione in fisica o astrofisica, di fruire di contenuti scientifici in modo ludico e piacevole. Il nostro obiettivo non è solo fare pura diffusione scientifica, bensì di portare al cittadino un approfondimento culturale unico e accattivante”, ha dichiarato la curatrice della mostra Caterina Boccato in occasione della presentazione alla stampa di Macchine del tempo.

Il viaggio nell'universo

Il percorso inizia con uno specchio dove tutti i visitatori vedranno riflessa la propria immagine, perché il viaggio nell'universo deve partire proprio da se stessi. Si continua entrando nella volta celeste e trovandosi davanti un cannocchiale, lo strumento che Galileo Galilei per primo puntò al cielo e che fu, a tutti gli effetti, la prima macchina del tempo. I visitatori avranno l'opportunità di posare il proprio occhio su quell'occhio potenziato, per scoprire cosa si vede dietro l'oculare.

La mostra "immersiva e interattiva", coinvolge il visitatore con video informativi e suggestivi che avvolgono e coinvolgono, con attività ed esperienze che stimolano la curiosità e fanno immergere in un mondo tanto lontano quanto vicino.

Una sala è completamente dedicata ai videogiochi (sempre a tema astronomico, ovviamente) e richiama inevitabilmente gli anni '80, c'è poi il Sistema Solare ricreato sulla scala della città di Roma: una carta geografica "spaziale" che divertirà grandi e bambini. Il viaggio va avanti tra pianeti, stelle, galassie e giganteschi ammassi, abbracciando le immense scale cosmiche che le “macchine del tempo” dell'astrofisica contemporanea cercano di afferrare, fino agli albori dell'Universo.

I visori virtuali, i video da poter guardare comodamente sdraiati su morbidi cuscini chiudono una mostra che è un vero e proprio “viaggio nel tempo” e il cui tema centrale è la luce che con la sua velocità non ci permette di vedere il presente bensì il passato.

Laboratori, eventi ed incontri con gli esperti

La mostra "Macchine del tempo" sarà arricchita da laboratori, visite pensate ad hoc per le scolaresche romane, incontri di potrey slam e dibattiti con gli esperti, in un progetto che sarà in divenire, fino a marzo e che punta ad abbracciare un ampio pubblico e a trasmettere un messaggio di inclusività per persone sorde, cieche e ipovedenti: software di sonificazione che permettono di “sentire” le immagini, rappresentazioni tattili che rendono tangibile l’informazione sulle diverse aree di un’immagine, video in LIS.

“La mostra che vedrete al Palazzo Esposizioni è rivolta a tutti i curiosi e agli appassionati dell'esplorazione dell'Universo - ha specificato Marco Tavani, presidente di INAF - un viaggio attraverso la meraviglia e la complessità del cosmo. Pianeti vicini e lontani, il sole e le stelle, la nostra galassia e le galassie lontane, stelle compatte e buchi neri, le sorgenti di onde gravitazionali, gli effetti della materia oscura e della energia oscura, l'evoluzione cosmologica, la ricerca della vita nell'universo: sono questi i grandi temi dell'astrofisica”.

“Sono particolarmente lieto - ha aggiunto Marco Delogu, presidente di Azienda Speciale Palaexpo - che un progetto così prestigioso sia allestito a Palazzo Esposizioni. Macchine del Tempo, concepita e realizzata grazie alla proficua collaborazione con INAF, prosegue la grande tradizione di mostre scientifiche e divulgative già ospitate con successo e rivolte a un vasto pubblico grazie all’utilizzo di un linguaggio moderno, accessibile e inclusivo".