Dal giardino dei pupazzi all'evento natalizio di Villa Borghese: Lux eventi lancia la sua stagione 2023/2024

Chi c'è dietro i pupazzi colorati di This is Wonderland, successo dell'estate romana? E ancora: chi organizza l'evento più partecipato del Natale romano? Il nome è lo stesso ed è quello di un'azienda diventata una vera e propria eccellenza romana: Lux Eventi. Con migliaia di romani e italiani ancora in vacanza, oggi Lux rilancia il proprio programma per la stagione 2023/2024. Roma, ma non solo, per una dimensione sempre più internazionale.

E' il presidente Roberto Fantauzzi a invitare "a prendere parte a un viaggio attraverso cinque esperienze intrise di meraviglia, un viaggio che riprende il via nel Settembre 2023 e continua a tessere storie di incanto".

I grandi successi di Lux sono iniziati con Ballon Museum evento che sta solcando i cieli di tante città del mondo, portando con sé un carico di meraviglia e stupore. Dopo il successo di Roma, Parigi, Milano e Madrid con oltre 2 milioni di visitatori, a settembre l’evento farà il suo esordio a Napoli alla Mostra d’Oltremare, trasformando ancora una volta l’aria in un’opera d’arte in continua evoluzione. Subito dopo partirà il tour mondiale che vedrà l’evento Italiano presente: ad Ottobre al Pier 36 di New York sotto il ponte di Brooklyn, a Dicembre a Londra accanto al Tower Bridge presso l’Old Billingsgate e da Giugno nel centro di Singapore presso l’iconico Marina Bay. Balloon non è solo un museo ma una vera combinazione di arte e gioco che non solo affascina i giovani visitatori, ma permette loro di vivere un’esperienza coinvolgente e educativa in un contesto familiare e divertente. La fusione dei due ingredienti all’interno del museo crea un ambiente unico in cui i bambini possono esplorare, sperimentare e apprendere col sorriso, contribuendo così a sviluppare il loro interesse per l’arte e la cultura in un modo accessibile e coinvolgente.

In un affascinante dipinto di luci scintillanti e magia diffusa, Villa Borghese si trasformerà ancora in un angolo di paradiso natalizio con “Christmas World”. L’incanto andrà oltre le tradizionali decorazioni: questo Villaggio di Natale infatti abbraccia le tradizioni di tutto il globo, dando vita a teatri viventi e racconti enogastronomici provenienti da ogni dove. Collaborando con le ambasciate dei paesi rappresentati, Lux renderà omaggio a usi e costumi di culture lontane, aprendo finestre su mondi diversi con contenuti genuini che si rifletteranno nei sorrisi di chi parteciperà all’evento. Quest’anno il Villaggio si estenderà su una superficie di 70.000 mq. L’evento natalizio di Roma punta infatti a diventare in poche edizioni il più importante al mondo nel suo segmento.

Eppure l'estate non è finita. Se luglio e agosto sono stati da record per This is Wonderland, altrettanto promette settembre. E l'evento si prepare a migrare a Milano, a Madrid. "This is Wonderland", spiega Lux, "si prepara a diffondere il suo fascino in luoghi nuovi e affascinanti. Non è solo uno spettacolo, ma un invito a viaggiare con la mente, a immergersi nell’insolito e nell’inaspettato, a pensare in grande e a lasciare che la lo stupore s’insinui in ogni aspetto della nostra vita. D’improvviso non saremo più i lettori di una stupenda favola ma ne diverremo i protagonisti".

A Roma le novità di questa stagione saranno due. Arriva infatti "We are Puppets", un giardino di pupazzi giganti interattivi. Ogni istallazione è un personaggio o una moltitudine di personaggi che attendono di prendere vita attraverso le voci, le mani e la creatività dei visitatori. In questo paese incantato, i confini tra spettatore e protagonista si dissolvono, e ci si immerge in storie che parlano il linguaggio universale dell’immaginazione.

E poi c’è “Color Hotel”, un regno di gioia e colori in cui il divertimento è sovrano. Questa riproduzione di un hotel da favola, fatto di installazioni oversize, diventa uno spazio di gioco e scoperta per i più giovani. I colori sgargianti e le forme giocose invitano i bambini a dare vita alle loro fantasie, a dipingere ciò che li circonda con la tavolozza dei loro desideri. Aprirà entro Natale a Roma presso il “the WOW side”, ma anche questa non sarà che una puntata zero di un format pronto a calcare palcoscenici internazionali.