Il lupo più antico d'Europa è passato per Roma: la scoperta

Il primo lupo europeo è passato per Ponte Galeria. La scoperta è stata fatta da un team di paleontologi della Sapienza e della Statale di Milano, grazie all'analisi di un fossile ritrovato nel quartiere a sud-ovest di Roma, in pieno agro romano. La ricostruzione 3D dei resti ha permesso di identificarli come appartenenti ad un esemplare adulto di canis lupus databile a circa 400.000 anni fa.

“In particolare i frammenti fossili sono stati scansionati tramite TAC - spiega Dawid Iurino, primo autore dello studio - e poi uniti digitalmente per ricreare l’assetto originale del cranio, il quale è stato poi analizzato, misurato e comparato con altre scansioni di canidi moderni come lo sciacallo, o il lupo appenninico che popola attualmente la penisola italiana”. “Prima di questa ricerca i resti fossili più antichi di lupo erano quelli datati intorno ai 300.000 anni - aggiunge Raffaele Sardella, coordinatore dello studio e docente della Sapienza - ritrovati in Francia e in Italia a Polledrara di Cecanibbio. Questo nuovo studio ha permesso quindi di individuare nel lupo di Ponte Galeria il resto fossile di questa specie più antico rinvenuta fino ad ora in Europa”.

Poiché l’area di Ponte Galeria è ricca di giacimenti di diverse datazioni, il gruppo di ricerca ha analizzato il sedimento vulcanico che ricopriva e riempiva i frammenti fossili per stabilire l’età precisa del reperto. La scoperta aggiunge un importante elemento agli studi che riguardano il lupo, una delle specie più emblematiche e ancora misteriose della biodiversità europea: sebbene l’uomo conviva con il lupo da migliaia di anni, la storia evolutiva di questo predatoreè ancora fonte di dibattito nella comunità scientifica, con punti interrogativi sul momento in cui questo animale si è diffuso nel nostro continente.