"Lupin", esce il nuovo brano di Tommaso Paradiso

Esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. “Lupin” è il brano inedito disponibile da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali, che anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo 2022.

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso raggiungerà i più importanti palazzetti italiani e sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan a Milano (FABRIQUE, 21 gennaio 2022) e Roma (ATLANTICO, 23 gennaio 2022): un regalo che Tommaso Paradiso vuole fare a coloro i quali attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte, lo stesso che qui accompagna la voce del cantautore. "Lupin" porta con sé le immagini del quotidiano, di quella "splendida normalità" in cui la malinconia rimane una costante: Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai.

“Lupin” arriva dopo “La Stagione del Cancro e del Leone” e dopo i singoli “Magari No” (disco d’oro), “Ricordami” (disco di platino), “Ma Lo Vuoi Capire” (disco d’oro), “I nostri anni” (disco d’oro), e “Non avere paura”, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Tommaso Paradiso tornerà sul palco nella primavera 2022 e proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.