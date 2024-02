San Valentino a Roma: 10 luoghi romantici da scoprire

San Valentino si avvicina e Roma è, senza dubbio, la cornice dell'amore. Con le sue terrazze, con le sue ville, con le sue passeggiate è la Capitale del romanticismo.

Ma quali sono i posti da vivere in coppia il 14 febbraio o in occasione di compleanni e anniversari importanti? Ecco 10 luoghi romantici da scoprire a Roma secondo RomaToday:

1. Giardino degli Aranci

Un classico intramontabile. Il Giardino degli Aranci è il luogo degli innamorati romani per eccellenza. Ogni coppia c'è stata almeno una volta (ma anche molte di più). Sul colle Aventino, non distante dal Circo Massimo e a due passi dalle famose chiese di Santa Sabina, Santi Bonifacio e Alessio e Sant'Anselmo, si può godere di uno dei panorami più belli di Roma. Sullo sfondo? Il Cupolone (che si può osservare, poco più avanti, dal famoso buco della serratura)

2. Terrazza del Pincio

Altra terrazza romantica di Roma è, senza dubbio, quella del Pincio. Magari dopo una piacevole passeggiata per Villa Borghese, è questo il punto ideale per fare un regalo speciale alla propria fidanzata o al proprio fidanzato, fare una dichiarazione d'amore, dare il primo bacio o lanciarsi in una proposta di matrimonio. Il panorama, in questo caso, non necessita di particolari presentazioni. E' uno dei più belli di Roma.

3. Fontana di Trevi

E' tra gli scatti preferiti dai turisti e, solo a notte fonda, le coppie di innamorati, potranno ritrovarsi soli davanti all'imponente Fontana di Trevi. Eppure è questo, senza dubbio, uno dei luoghi più romantici della Città eterna. Sulla Fontana di Trevi - anche nota come fontana degli innamorati - psi narra una leggenda che riguarda proprio i fidanzati: un tempo le giovani ragazze romane facevano bere un bicchiere di acqua da una vasca sulla destra della fontana al fidanzato che partiva, poi rompevano il bicchiere come auspicio di fedeltà. Non a caso si parla di "acqua dell'amore".

4. Passeggiata del Gianicolo

Spostiamoci al Gianicolo, perché è qui che si trova una delle passeggiate panoramiche più belle e più romantiche di Roma. Il percorso parte dalla Fontana dell'acqua Paola (il cosiddetto Fontanone del Gianicolo) e regala un panorama davvero suggestivo. Tappa obbligata: Tempietto del Bramante.

5. Lo Zodiaco

Si tratta di uno dei punti più alti di Roma, nonché di uno dei luoghi simbolo dell'amore e del romanticismo. Tappa fissa per ogni coppia di innamorati, non solo a San Valentino. Qui il panorama leva il fiato, potete starne certi.

6. Parco degli Acquedotti

Al tramonto, con gli archi romani a fare da cornice, il Parco degli Acquedotti regala un'ambientazione davvero romantica. Una passeggiata nelle ultime ore di sole, in questo parco che si estende nella zona dell'Appio Claudio è sempre una scelta azzeccata per stupire il partner.

7. Parco dell'Appia Antica

Passeggiare mano nella mano, tra ville romane, acquedotti e verde. Concedersi un'escursione di coppia in bicicletta, fermarsi ad osservare una delle strade più antiche e belle di Roma. Segnate il Parco dell'Appia Antica tra i luoghi più romantici e suggestivi di Roma.

8. Passeggiata del Giappone

Sebbene per la fioritura dei ciliegi sia ancora presto, la Passeggiata del Giappone all'Eur è un percorso ideale per ogni coppia di innamorati. Sembrerà di staccare la spina dalla città, dal caos, dallo smog, per regalarsi qualche ora di romanticismo, natura e relax.

9. Ponte Milvio

Quel lucchetto a Ponte Milvio lo hanno messo in tanti e resta questo uno dei luoghi iconici per le coppie di fidanzatini romani.

10. Lungotevere e Isola Tiberina

Il Tevere ha sempre il suo fascino, poi al tramonto non ne parliamo. Con le fronte degli alberi che si specchiano sul fiume, quella luce suggestiva è il ritrovo di tanti innamorati, magari con una tappa sull'Isola Tiberina.