I luoghi religiosi da scoprire con Open House Roma 2024

Dal 6 al 14 aprile torna nella Capitale Open House Roma 2024, la grande manifestazione che, per nove giorni, apre le porte di oltre 200 edifici e spazi che i romani potranno scoprire gratuitamente. Per i credenti, per gli amanti dell'arte e dell'architettura religiosa, sono tanti i luoghi di culto da vedere nei prossimi giorni in città.

Chiese, cripte, chiostri, biblioteche e tanto altro. Ecco 9 luoghi religiosi da vedere in occasione di #OHR2024:

Aula Paolo VI

Crediti: Sergio Poretti

Il capolavoro, fortemente voluto da Paolo VI, è tra le ultime opere che Nervi realizza con la sua impresa. La scenografica volta ondulata cambia forma con continuità, creando l’effetto di concentrare l’attenzione dei fedeli verso il trono papale. Il ferrocemento dei semiconci delle onde della volta è confezionato con cemento bianco e brillanti frammenti di marmo apuano, con un effetto prezioso e raffinato. La sala ospita tutte le settimane le udienze del Pontefice. Nel 2008 è stato installato sulla copertura un impianto fotovoltaico per rendere energeticamente autonomo l’impianto, rimuovendo però la protezione di lamelle di ferrocemento originaria. Ingresso dalla Porta del Petriano attraverso il varco di controllo della Polizia di Stato. La visita all'Aula Paolo VI sarà possibile il 6 aprile dalle 12 alle 13 e il 13 aprile dalle 12 alle 13. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Cappella della curia generalizia delle suore della Divina Provvidenza

Le suore Paoline danno incarico a Silvio Galizia di costruire la loro Casa Generalizia. L’architetto sceglie di collocare la struttura in posizione preminente, sulla sommità di una collina. Nel progetto fa ricorso al suo linguaggio poetico per armonizzare due scelte compositive contrastanti, le linee curve della planimetria - un riferimento al linguaggio barocco che si andrà sviluppando nei progetti successivi - con quelle geometriche e angolate dei prospetti, propri della sua formazione razionalista. La cappella unisce le due ali che contengono uffici e residenze, ha pianta ovale, precorre quelle che saranno poi le indicazioni per la configurazione dello spazio sacro post-conciliare. Elemento centrale e gerarchizzante, la cappella ha una copertura a vela a guscio sottile, senza uso di centina, ad una sola falda e a doppia curvatura. Una soluzione che viene a far parte del percorso di sperimentazione strutturale proprio di Galizia, che nasce dalla contaminazione tra scuola ingegneristica italiana e quella svizzera. Visita in programma il 6 aprile dalle 10 alle 13. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Biblioteca Pio IX Pontificia Università Lateranense

Crediti: Santi Caleca

L'edificio, realizzato nel 2006 accoglie circa 70.000 volumi e 750 pubblicazioni ospitate nei sei piani . Il nuovo volume è collocato accanto a un blocco centrale di aule del piano a forma di "E". Attentamente allineato con il volume esistente e rivestito nello stesso materiale il nuovo blocco dichiara tuttavia la sua modernità nel gioco di volumi sospesi tra luce e ombra. La presenza della biblioteca può essere percepita dall'interno dell'università, attraverso una serie di coni panoramici creati dall'unione delle finestre. Entrando dal corridoio del primo piano dell'edificio principale, giù per una rampa di scale basaltiche sotto il primo livello si apre in un ampio foyer. La visita è in programma il 13 aprile dalle 10 alle 12. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Chiesa del Pontificio Collegio Pio Brasiliano

Crediti: Giorgio Pasqualini, Patrizia Galdieri

Il progetto richiede l’inserimento di una cappella alle spalle del Collegio realizzato negli anni 30, in forme moderatamente classiche, dall’architetto Giuseppe Momo (in quegli anni riconosciuto riferimento della Curia Romana). La nuova struttura, per consentire un facile collegamento con l’edificio preesistente è a questo fisicamente accostata, ma da questo Silvio Galizia prende stilisticamente le distanze: chiude lo spazio in un corpo isolato di materica solidità; affonda la cripta nel verde della corte; tende, la forma trilobata della copertura verso un culmine. Da questo la luce penetra parsimoniosa e attenta a sottolineare il riferimento archetipico della caverna. Luce, sapienza del calcolo strutturale, accurata sensibilità nel progetto dei dettagli diventano materia per dare vita allo spazio sacro. Visita in programma il 7 aprile dalle 15 alle 18. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Chiesa e Campanile delle suore della carità dell'immacolata concezione di Ivrea

Crediti: Giorgio Pasqualini

Nel 1972 Silvio Galizia viene incaricato dalle suore di Ivrea di completare con una chiesa l’istituto realizzato negli anni 60. La richiesta è di collegare con un comodo accesso la nuova struttura all’esistente. Galizia propone un’opera in grado di infrangere la regolarità geometrica delle costruzioni adiacenti: un corpo estraneo, senza forma, che impone la sua presenza. La scelta compositiva si esprime - nel solco dell’esperienza maturata nel campo dell’architettura religiosa - come ulteriore momento di sperimentazione. La copertura si innalza verso il centro e chiude con una spirale di ispirazione borrominiana. Lo spazio interno è insieme unitario e complesso: si frammenta in episodi resi singolari dalla varietà degli elementi strutturali e dai colori della luce. Uno spazio in movimento, dalla pluralità di visioni prospettiche, che trova il suo punto fermo nel blocco di pietra appena sbozzata dell’altare. Visita in programma il 7 aprile dalle 10 alle 13. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Chiesa e cappella delle suore di San Paolo di Chartres

Crediti: Till Forrer, Patrizia Galdieri

Il complesso della Casa Generalizia delle suore di San Paolo di Chartres viene realizzato da Silvio Galizia nel 1968. Il progetto mostra con evidenza la vicinanza del suo pensiero compositivo a quello espresso in Svizzera da alcuni esponenti del Movimento Liturgico. La tendenza nelle loro realizzazioni a modellare il volume architettonico in forma scultorea si ritrova nella forza espressiva del volume della chiesa di Chartres. La chiesa è collocata a riconnettere con il suo corpo le due ali del convento. E’ un’Arca rovesciata. La carena scura si spinge verso il cielo con una curva a sella: guscio sottile, privo di peso che si stacca appena dalle fiancate bianche. Poderosi setti di cemento armato incisi dall’ombra di recessi ne segnano la superficie senza scalfirne la forza. All’interno la luce si espande per diventare atmosfera, si concentra per diventare abside, si fa linea sottile per dividere e collegare, riga la vela della copertura, a terra si fa pietra e scorre. Visita in programma il 13 aprile dalle 10 alle 13. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Chiesa e Cripta del monastero di Santa Chiara

Crediti: Till Forrer, Stefan Melchior

La Chiesa del Monastero di clausura delle Sorelle povere di Santa Chiara, le Clarisse, viene eretta nel 1956 su progetto degli architetti Paniconi e Pediconi. Della costruzione vengono però realizzate solo la parte strutturale e il tiburio. L’interno, mai completato, rimarrà “al grezzo” sino al 1970, anno in cui è affidato a Silvio Galizia l’incarico di rendere lo spazio dell’aula liturgica più aderente alle esigenze delle Monache. L’intervento, rispettoso del progetto precedente, razionalizza e rende visibile la distribuzione delle funzioni. Lo spazio dell’altare, posto in posizione baricentrica, sopraelevata e strutturalmente connessa con la cripta, concentra su di sé la luce dell’alto tiburio traforato e agisce da fulcro percettivo e simbolico di tutto l’organismo. Lì convergono le luminosità policrome dell’aula dei fedeli, le ombre della cripta nel loro mistico addensarsi, le sonorità del coro delle monache… da nord il silenzio della clausura, da sud il rumore del traffico. Visita in programma il 13 aprile dalle 15 alle 18. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Chiostro di San Pietro in Vincoli

Con l’istituzione del corso di studi di Ingegneria a Roma da parte di papa Pio VII (1817), nasce in Italia la prima scuola per la formazione professionale dell’ingegneria. Nel 1935 diventa Facoltà di Ingegneria. Nel 1873 la Scuola si trasferì nei locali del convento dei Canonici Lateranensi annesso alla chiesa di San Pietro in Vincoli; il rifacimento, se non la sua costruzione, si deve ai Della Rovere (1510-1520), secondo canoni stilistici che riecheggiano il '400; per il Vasari il portico del chiostro e il pozzo sono opera di Giuliano e Antonio da Sangallo, per Giovannoni sono opera di Giuliano Leni, aiuto del Bramante. Nel 1918 il prof. Milani progettò il nuovo complesso secondo la tipologia a blocco con quattro cortili interni. Le Sale del Chiostro sono oggi utilizzate per eventi, convegni e conferenze. Visita in programma nei seguenti giorni e orari: sabato 6 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; sabato 13 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Tour sull'Aventino, fra il verde dei giardini e la sacralità delle chiese

Uno dei colli più suggestivi di Roma, le cui origini si perdono nella protostoria e su cui si arroccano senza soluzione di continuità vestigia antiche e moderne: l'Aventino. La breve passeggiata proposta da Open House Roma 2024, parte da Piazzale Ugo la Malfa e dal monumento a Giuseppe Mazzini e dopo un breve tratto in salita, si snoda lungo via di Santa Sabina che porterà alla sommità del colle per scoprirne la topografia. Il percorso si svilupperà tra meravigliosi giardini come il Roseto Comunale ed il Giardino degli Aranci e luoghi sicuramente noti ma sempre affascinanti come la Basilica di Santa Sabina, con ancora l'impianto originale, la Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, con la sua bella facciata del sec. XVIII, la Piazza del Priorato di Malta, progettata e realizzata dal genio di Piranesi e la Basilica di Sant'Anselmo, di stampo nord - europeo. Tour in programma il 7 aprile dalle 10,30 alle 11,45. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]