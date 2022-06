Boschi, giardini e cascate: 5 luoghi per fuggire dall'afa romana

Caldo afoso. Umidità alle stelle. E' l'estate romana tornata puntuale a molestare cittadini e turisti della Capitale.

Roma d'estate è bella, dicono alcuni, soprattutto quando nei mesi di luglio e agosto si svuota dai romani e diventa più vivibile. Ma che pesantezza vivere i ritmi frenetici della città con questo caldo, prendere tutti i giorni la macchina o i mezzi pubblici per andare a lavoro. E, allora, il weekend diventa sinonimo di evasione. Sale la voglia di fuggire dall'afa romana, magari andando alla scoperta di luoghi rigeneranti, borghi, boschi, laghetti, cascate.

Ecco 5 luoghi alle porte di Roma da scoprire quando le temperature si fanno insopportabili:

I Caraibi di Roma

C'è un'area naturale a Subiaco, a due passi dal Monastero di Santa Scolastica, che insieme al Sacro Speco è tra le principali attrazioni del borgo in provincia di Roma. Immerso nella natura incontaminata dei Monti Simbruini, il Laghetto di San Benedetto è l'unico rimasto dei tre laghi che l'imperatore Nerone fece costruire nel I secolo creando degli sbarramenti sul fiume Aniene. Qui si racconta che avvenne il miracolo del falcetto di San Benedetto.

Per raggiungere il Laghetto di San Benedetto bisogna percorrere un sentiero nel bosco, dunque è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe chiuse. E, dopo una breve e piacevole passeggiata immersi nella natura, ideale anche per i bambini, ci si perde nella bellezza delle cascate e dell'acqua limpida. Non a caso questo luogo è stato rinominato "I Caraibi di Roma".

Una foresta magica

In provincia di Viterbo si trova un fantastico bosco, un luogo fresco anche d'estate, per passeggiare tra tronchi secolari, rami ritorti, fiori del sottobosco e un mausoleo gotico. E' il Bosco del Sasseto di Torre Alfina ad Acquapendente, una foresta magica e vetusta che vale la pena scoprire nelle calde giornate d'estate. Domenica il 26 giugno e il 4 settembre è in programma anche una coinvolgente visita teatralizzata per famiglie e bambini, una rappresentazione itinerante, divertente e al tempo stesso visionaria, destinata a coinvolgere le famiglie in un gioco artistico sulle orme del’elfo Alfin. Uno spettacolo che si fa esperienza sensoriale attraverso una storia dai risvolti etici e naturalistici. Una storia "green" nata per far conoscere ai bambini il patrimonio storico e ambientale della Tuscia e il Bosco del Sasseto.

Immersi nella natura

Spostiamoci in provincia di Frosinone, dove si trova il Bosco di Paliano, una distesa verde di circa 30 ettari, all'ombra di querce secolari. Al suo interno ci sono sentieri accessibili a tutti, grandi e piccini. Qui è possibile sperimentare il contatto ravvicinato con la natura, i suoi silenzi i suoi suoni leggeri. Nel Bosco di Paliano si possono organizzare picnic, svolgere attività sportive, noleggiare bici, vivere emozionanti esperienze con gli animali. E per tutta l'estate l'area verde resta aperta tutta la settimana (ad esclusione del lunedì) e non soltanto nel weekend.

Ninfa di sera

Preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sotto il cielo stellato in provincia di Latina. A Sermoneta, infatti, il meraviglioso Giardino di Ninfa apre di sera per l'estate 2022 con un cartellone di appuntamenti imperdibili. Passeggiate al tramonto, spettacoli, laboratori e una rassegna di jazz in una delle cornici più belle del Lazio.

Meravigliose cascate vicino Roma

Già a sentirne il rumore la mente sembra rigenerarsi, immergere i piedi nelle loro acque, poi, ha il potere di far dimenticare tutte le fatiche della giornata. Parliamo delle cascate e, in questo specifico caso, delle cascate di Monte Gelato. Siamo nel Parco Valle del Treja, a Mazzano Romano (circa 1 ora da Roma). Sono tra le cascate più famose del Lazio, un luogo incontaminato, molto frequentato anche dalle famiglie con bambini in primavera e in estate. Qui l'afa romana diventa solo un lontano ricordo e, terminata la gita, si può fare un'interessante sosta nel suggestivo borgo di Calcata.