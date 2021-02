Casale della Cervelletta primo "Luogo del Cuore FAI": chi sono i più votati del Lazio

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, il 6 maggio 2020, il FAI - Fondo Ambiente Italiano diede il via ad un'edizione speciale - la decima - de “I Luoghi del Cuore”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L’invito rivolto agli italiani, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando i luoghi a loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e valorizzazione. E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale: i voti raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale).

I vincitore dei "Luoghi del Cuore"

A vincere questa edizione del censimento del FAI non sono stati solo i luoghi più votati, con le loro storie affascinanti e la loro necessità di cura, restauro e attenzione, ma anche l’intero patrimonio culturale e ambientale italiano, il cui immenso valore per la collettività in termini di identità, memoria, legami sociali, esperienze di vita e speranze future emerge limpidamente scorrendo la variegata classifica dei “Luoghi del Cuore” (consultabile sul sito www.iluoghidelcuore.it). Un progetto di sempre maggiore successo, con oltre 9.630.000 voti raccolti in totale dalla prima edizione del 2003 a oggi, in grado di amplificare in modo semplice e diretto il bisogno di essere ascoltati di tantissimi cittadini, ben consapevoli che abitare in centri urbani, piccoli o grandi che siano, con un tessuto tutelato e valorizzato, rappresenti un elemento di benessere, tanto quanto l’essere circondati da un paesaggio e da un ambiente ben conservati.

I più votati nel Lazio

Il Parco e il Casale della Cervelletta sono stati nuovamente il primo luogo del cuore FAI della Regione Lazio e di Roma, arrivando undicesimi nella classifica nazionale con 21.612 voti contro i 14.065 voti del 2018 e i 1.178 del 2016. Un risultato straordinario, risultato della tenacia e perseveranza del comitato territoriale di “Uniti per la Cervelletta”, presieduto da Irene Ortis, che raccoglie le più importanti associazioni dei quartieri limitrofi alla riserva naturale.

Grazie ai lavori avviati dalla Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, da ACEA e Roma Natura, con il Presidente Maurizio Gubiotti e il direttore Emiliano Manari, volti alla bonifica e illuminazione dei sentieri, con la costruzione della passerella di legno, oggi è possibile l'attraversamento pedonale tra Colli Aniene, Tor Cervara e Tor Sapienza. A seguito di questi interventi ha avuto inizio la messa in sicurezza della storica torre medievale da parte di Roma Capitale in collaborazione con il Mibact e questo luogo magico è tornato a essere un polo di aggregazione sociale e culturale della città, vissuto da residenti, atleti, associazioni e gruppi scout provenienti da tutto il Lazio.

Tra i più votati del Lazio ci sono anche Forte Aurelia (Roma), Paese di Civita di Bagnoregio (VT), Monastero delle Clarisse e Chiesa di Santa Chiara, Sezze (LT), Chiesa dell'Istituto Gregorio Antonelli, Terracina (LT) e tanti altri consultabili a questo link.