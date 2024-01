Roma nella guida di Louis Vuitton: "Romani lenti. Tra sampietrini e radici si rischia una caviglia rotta"

"I romani camminano lenti. Non c'è alcun bisogno di correre, ma il risultato è che sono sempre in ritardo". A scriverlo è la nuova City Guide Louise Vuitton dedicata a Roma, un libricino di istruzioni in inglese, che la maison di moda ha dedicato alla Capitale, sia in versione cartacea che digitale.

"Fino a quindici minuti è perfettamente accettato. Camminano con nonchalance e si salutano senza fretta, ma soprattutto guardano a terra perché il pavimento e le strade ciottolate non sono una passeggiata di salute”, narra ancora la guida.

Cosa sono le City Guide di Louise Vuitton

Le City Guide di Louis Vuitton accompagnano, sin dal 1998, chi viaggia per piacere e per lavoro, offrendo un originale punto di vista sui luoghi più affascinanti del mondo. La Maison, con le sue guide, si rivolge a giornalisti, scrittori e personalità di spicco del mondo dell'arte e della letteratura che, insieme ad artisti, imprenditori e talenti creativi provenienti dai settori più disparati, contribuiscono a catturare lo spirito delle città e a rendere unica ogni guida.

Ciascun volume è una guida alla scoperta degli alberghi a 5 stelle, dei boutique hotel, dei ristoranti gourmet, dei bistrot di quartiere, dei negozi d'antiquariato, degli hub di design, di musei e monumenti. Ogni volume, inoltre, è caratterizzato da un ospite speciale, che condivide con chi legge una prospettiva intima sulla propria città natale, completa di consigli sui suoi luoghi d'elezione.

La City Guide Roma, nello specifico, include i contributi speciali di Sam Stourdzé e le fotografie esclusive di Gilles Coulon.

Roma secondo Louise Vuitton: il racconto

La guida dedicata alla Città Eterna dalla famosa maison francese racconta: “I piccoli vicoli del centro storico sembrano pedonali, ma di fatto sono accessibili alle macchine autorizzate all’interno della Ztl e i romani camminano al centro della strada perché la pavimentazione è inesistente, o, quando c’è è troppo stretta. Si spostano quando si avvicinano scooter e macchine, a meno che non siano ibride perché in quel caso non riescono a sentirla arrivare”.

Il manuale dedica alcune righe anche ai sampietrini: "Ciotoli per i quali è necessario seguire una serie di regole per non finire all’ospedale con una caviglia rotta. È necessario tenere a mente che i ciottoli romani sono sempre traballanti, per cui oltre al rischio di inciampare, c’è anche il fatto che la pavimentazione quando piove diventa una pista da pattinaggio”.

“Passeggiare nei quartieri antichi di Roma - continua la City Guide Rome di Louise Vuitton - può concedere uno spettacolo unico: quello di coloro che se ne fregano e indossano comunque i tacchi alti e si trovano a girare zoppicando dopo che la loro décolleté o sandalo sono rimasti infilati tra due sampietrini come un pugnale nel cuore". Per questo la casa di moda suggerisce "di indossare delle brutte scarpe basse oppure di camminare sulle punte con il rischio di apparire un po’ ridicolo”.

Infine la guida non tralascia la periferia, sottolineando come, lasciando il centro storico, i sampietrini vanno via, ma le strade asfaltate non sono tanto meglio: "Mano mano che la natura prende il sopravvento, le radici dei pini spaccano l’asfalto, trasformando i marciapiedi in un percorso a ostacoli tale che nemmeno con le scarpe da trekking si può stare tranquilli”.