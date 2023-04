Ligabue presenta "Riderai" e infiamma Largo Venue

Con un Largo Venue strapieno, Ligabue ha presentato a Roma "Riderai", il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album in autunno. Il cantautore, nella serata del 27 aprile, è infatti atterrato nella Capitale con un corcerto sorpresa che ha fatto il tutto esaurito.

"Questa sera Ligabue ha lanciato in anteprima il suo ultimo singolo e il tour estivo negli stadi. Per farlo ha scelto Roma e il nostro Municipio, Largo venue. Un grande successo", lo ha scritto con soddisfazione sui social il presidente del V Municipio Mauro Caliste.

Ligabue a Largo Venue

Ligabue ha cantato nel club romano i suoi più grandi successi per poi presentare - per la prima volta davanti al suo pubblico - "Riderai". Un brano scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. "Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile".

Si è trattato del primo dei due concerti esclusivi nei club che il cantautore ha annunciato a sorpresa pochi giorni fa e che sono andati sold out in meno di 10 minuti dall'apertura delle prevendite. Dopo la serata a Largo Venue, sarà la volta dei Magazzini Generali di Milano (28 aprile).

L'appuntamento romano e quello milanese sono l'occasione per "scaldare i motori" in vista dei due grandi eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

