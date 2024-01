Ilary Blasi, dopo il documentario ecco il libro: "Una storia di dolore e rinascita, la mia"

"Gli amici mi chiamano 'Ice Princess', la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro".

"Che stupida", il libro di Ilary Blasi

Con queste parole, pubblicate su Instagram, Ilary Blasi annuncia l'uscita del suo libro "Che stupida". Dopo essersi raccontata davanti alla telecamera in "Unica", documentario in onda su Netflix, la showgirl vuole dire ancora altro di sè e, questa volta, lo mette per iscritto.

"La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì", prosegue su Instagram l'ex moglie di Francesco Totti.

I commenti dei fan

Sono tanti i commenti dei fan sotto al post di Ilary Blasi, non tutti, però, sono positivi, anzi: "Se dovessi scrivere un libro per ogni paio di corna che ho ricevuto diventerei milionaria probabilmente", commenta un utente. "Altro che dolore e delusione, con la separazione stai solo su aumentando il conto in banca. Poi mi chiedo quando fate queste strxxxxxe diffamando pubblicamente il vostro ex, pensate mai ai vostri figli che guardano la serie e leggono un 'libro' avete mai pensato a tutelarli piuttosto che guadagnare?", scrive un altro. "Ma anche basta - aggiunge un terzo - La tua vita privata tienila per te. Non ti sei già ridicolizzata abbastanza? Totti stando in silenzio ci sta facendo più bella figura sicuramente".

Non mancano i commenti dei fan che prendono le parti della showgirl e non vedono l'ora di acquistare il libro.

"'Che stupida' è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso. 'Che stupida. La mia verità'", conclude Ilary Blasi comunicando che il suo libro è preordinabile dal 9 gennaio in tutte le librerie e store on-line.