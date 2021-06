LibriCineVillage, Dacia Maraini inaugura la rassegna a Parco Talenti

Non solo cinema,spazio alla lettura e all'intreccio di culture in arena

È il momento del cambiamento con la cortesia. Ovvero è il momento di “Una rivoluzione gentile”, quella che Dacia Maraini propone con l'ultimo suo lavoro pubblicato da Rizzoli e con il quale inaugura LibriCineVillage, la rassegna letteraria romana di cui è direttore editoriale e conduttore Roberto Ippolito, in programma al CineVillage Parco Talenti.

Il via è fissato lunedì 28 giugno alle 19.30. Nei successivi cinque lunedì consecutivi, a luglio e fino al 2 agosto, partecipano Aldo Cazzullo, Gianrico Carofiglio, Filippo La Porta, Mario Tozzi e Costantino D’Orazio.

Le riflessioni di Dacia Maraini sono coerenti con lo spirito dell'evento che mette insieme sei grandi scrittori per guardare dentro noi. “Il programma di LibriCineVillage è caratterizzato dall'intreccio delle culture, per i differenti approcci letterari e perché tocca sia i grandi temi sociali che l'arte, la scienza e l’ecologia - spiega Roberto Ippolito che aggiunge - L’evento spazia fra i diversi generi, come il romanzo d'indagine e la saggistica con una vera e propria cavalcata nei secoli ma anche con lo sguardo rivolto all'attualità e ai possibili cambiamenti. Insomma un’estate 2021 da godere grazie al contatto dal vivo con gli scrittori più amati”.

Con “Una rivoluzione gentile”, Dacia Maraini lancia una sfida personale, frutto di sette anni di riflessioni: la ricerca di un antidoto all'odio per la solidarietà tra le generazioni e tra classi sociali, per la lotta contro la violenza, in particolare quella sulle donne, per la questione ambientale come punto focale del nostro orizzonte. E bisogna cominciare dal linguaggio con “la riscoperta di parole come creanza, urbanità, cortesia, affidabilità, comprensione tolleranza”, ricordando che “le fondamentali trasformazioni avvengono per mezzo delle idee”.

Gli altri appuntamenti i lunedì successivi, sempre alle 19.30:

5 luglio Aldo Cazzullo “Le italiane” (Solferino)

12 luglio Gianrico Carofiglio “La disciplina di Penelope” (Mondadori)

19 luglio Filippo La Porta “Come un raggio nell’acqua. Dante e…” (Salerno)

26 luglio Mario Tozzi “Uno scomodo equilibrio” (Mondadori)

2 agosto Costantino D’Orazio “Vite di artiste eccellenti” (Laterza)

Le conversazioni di LibriCineVillage si svolgono in un'area dedicata all'interno del Parco Talenti, con l'accesso da Via Ugo Ojetti, angolo Via Arrigo Cajumi. L'ingresso è libero, con il rispetto delle necessarie regole di sicurezza sanitaria. Tutti gli appuntamenti sono alle 19.30, con la possibilità del firmacopie. Il banco per la vendita è allestito dalla libreria Scuola e Cultura. L'orario degli incontri è coordinato con la proiezione alle 21.15 dei film del CineVillage organizzato dall’Anec Lazio e dall’Agis, in modo da consentirne la visione ai presenti.

