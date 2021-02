Libri Come, Roma "ponte della lettura" in un grande festival diffuso

Dal 21 al 23 maggio Portici di Carta - il progetto della Città di Torino realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto, il festival Libri Come Festa del libro e della lettura - prodotto dalla Fondazione Musica per Roma e a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri, Rosa Polacco - e la nuova manifestazione Lungomare di Libri - promossa dal Comune di Bari e Regione Puglia in collaborazione con l’Associazione Presìdi del Libro - daranno vita a una importante e inedita sinergia.

Torino-Roma-Bari, festival diffuso della lettura

Le città di Torino, Roma e Bari costruiranno un ponte ideale che attraversa il paese grazie alla lettura, diventando tre centri di un vero e proprio festival diffuso. Le rassegne manterranno la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma uniranno le forze per realizzare una programmazione condivisa, con formule ibride tra digitale e presenziale, compatibilmente con l’andamento della crisi sanitaria. Tre eventi, tre città, un’unica grande comunità di lettori che torna a riunirsi intorno alla passione per il libro e la lettura, anche a distanza. La speranza è che questa inedita collaborazione possa diventare un modello sostenibile di sinergia per il mondo dei festival italiani, messo a dura prova dalla pandemia ma da sempre bacino e occasione di occupazione, incontro, dialogo, confronto e arricchimento culturale.

“Il libro ha meritato il massimo sostegno dalle istituzioni nel corso della pandemia – ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini - a cominciare dalla decisione di inserire le librerie tra le prime attività a riaprire anche nel periodo del lockdown più rigido. Per questo motivo saluto positivamente la nascita di un grande festival librario diffuso, che per la prima volta raccoglie, in un’ottica di sistema, diverse importanti iniziative, chiamate a collaborare per promuovere insieme la lettura”.

A Roma, il tema della dodicesima edizione di Libri Come Festa del libro e della lettura che si svolge all’Auditorium Parco della Musica sarà “La cura”.