Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica

Dall’11 al 13 giugno si danno appuntamento all’Auditorium Parco della Musica scrittori, lettori, editori, nella formula ibrida di un programma che vede molti incontri in presenza e alcuni con gli autori collegati in diretta dal loro paese, dal loro studio: nel formato tecnologico che la pandemia ha reso familiare a milioni d’italiani, coinvolti nella didattica a distanza dei figli e con il proprio lavoro in smart working. Soprattutto tornano le storie, le riflessioni, le parole per provare a capire meglio il mondo che già complesso, si è ulteriormente complicato.

Questa edizione di Libri Come fa parte di un progetto di festival condiviso che vedrà svolgersi nelle prossime settimane le nuove edizioni di Portici di Carta a Torino e di Lungomare di Libri a Bari.

“Ripartiamo con una nuova stagione dopo un periodo complesso che ci ha tenuti lontani. Siamo felici di riportare all’Auditorium gli scrittori, i lettori, i libri in una attesa manifestazione dal vivo. Con Libri come, ma anche con i concerti estivi nella cavea e il progetto Biodivercity nell’area pedonale, restituiamo alla città il Parco della Musica che torna ad essere uno spazio fisico di incontro e di scambio”, dichiara l’Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri.

Libri come in questa versione snella, rispetto alle consuete edizioni con oltre cento incontri, ha chiesto ad alcuni autori internazionali di raccontare i loro nuovi libri, in molti casi ultimati proprio in questo anno e mezzo così particolare. Ecco allora gli attesi romanzi di Javier Cercas, di Emmanuel Carrère, di Colum McCann, di Elvira Lindo, l’autobiografia di Erica Jong, quella sulla condizione migrante di Suketu Mehta, le poesie di Manuel Vilas.

Nessuno ormai dubita della centralità della scienza nelle nostre vite e Libri come ha chiesto alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo di presentare il suo saggio Armati di scienza, al fisico Carlo Rovelli e agli autori e conduttori di Radio3 Scienza di spiegare “Come si racconta la scienza”.

Ai filosofi Donatella Di Cesare e Roberto Esposito il compito di spiegarci come la crisi pandemica ha accelerato la centralità della biopolitica, trasformato le democrazie e le nostre vite.

A Roma, al suo passato e al suo futuro, sono dedicati gli incontri con Alberto Angela e il dialogo tra Francesco Rutelli e Andrea Carandini.

Il ruolo dell’informazione in questo anno e mezzo di pandemia sarà al centro dell’incontro con Diego Bianchi, Andrea Salerno e Francesca Schianchi. Torna a Libri come Zerocalcare, protagonista dell’incontro Come si raccontano le storie.

Come sempre a Libri come ci sono poi molti dialoghi diretti - senza moderatore – conversazioni a due voci sulla scrittura e sulle storie che la letteratura racconta: Nicola Lagioia e Antonella Lattanzi, Edoardo Albinati e Walter Siti, Michele Serra e Francesco Piccolo, Emanuele Coccia e Melania Mazzucco, Silvia Avallone e Camilla Boniardi, Giulio Ferroni e Laura Minervini.

Tornano ospiti alcuni amici del festival come Alberto Angela (Come Nerone. L’inferno su Roma) e Vito Mancuso (A proposito del senso della vita). Insieme a Elena Cattaneo sono i tre ospiti che terranno ognuno una lezione.

L'inaugurazione di Libri Come

Venerdì 11 giugno, alle 18, lo stato di salute della lettura e dell’editoria è al centro dell’incontro che inaugura la rassegna. Protagonisti il Ministro della Cultura Dario Franceschini, gli editori Sandro Ferri (e/o), Ricardo Franco Levi (AIE), Isabella Ferretti (66thand2nd), Giuseppe Laterza e con Angelo Piero Cappello (Centro per il libro e la lettura), Ilaria Milana (libraia) e Marina Pugliano (sindacato traduttori).

Nelle formule del reading, tra racconto letterario e musicale, completano il programma gli incontri con Antonio Manzini (Come Rocco Schiavone), con Giuliano Sangiorgi (Il tempo di un lento), con Ernesto Assante e Gino Castaldo (Come Lucio Dalla) e col cantautore Sergio Cammariere. In cartellone anche due spettacoli: il Dante cantato dell’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna e Viaggio in Italia di Gigi De Rienzo, un’incursione nel patrimonio musicale italiano animata dallo stesso spirito dei viaggiatori stranieri che visitavano i luoghi d’arte del nostro Paese all’epoca del Grand Tour.

Partecipano a Libri come anche Annalena Benini, Lara Crinò, Silvia Bencivelli, Elena Del Drago, Pietro Del Soldà, Paolo Di Paolo, Loredana Lipperini, Mariarosa Mancuso, Francesca Mannocchi, Marco Motta, Matteo Nucci, Simonetta Sciandivasci, Tullio Sorrentino, Elena Stancanelli, Giorgio Zanchini.

Ad arricchire il programma di Libri come, la mostra Tunnel del fotografo Lorenzo Pesce, allestita nel porticato esterno dell’Auditorium. Una riflessione sul periodo della pandemia visto dagli occhi degli adolescenti. Venti scatti per raccontare il vissuto, i desideri, i sogni di una generazione che ha affrontato una situazione senza precedenti nel periodo cruciale della propria formazione.

Da segnalare infine gli appuntamenti dedicati al mondo delle piante realizzati in collaborazione con Il Festival del verde e del paesaggio. Quattro incontri “green” nell’area pedonale del Parco della Musica dove è allestita fino al 28 settembre Biodivercity, un’installazione di 1000 mq che coniuga arte, natura e architettura.

Il calendario di Libri Come, dall'11 al 13 giugno all'Auditorium Parco della Musica

Venerdì 11 giugno

Ore 17 Area pedonale

Biodivercity

Franco Panzini

Coltivare la città. Storia sociale degli orti urbani del XX secolo

Con Andrea Di Salvo

A cura del Festival del verde e del paesaggio

Ingresso gratuito

Ore 18 Sala Petrassi

Dario Franceschini (in collegamento)

Il Ministro della Cultura incontra il mondo dell’editoria

Con Angelo Piero Cappello, Isabella Ferretti, Sandro Ferri, Ricardo Franco Levi, Giuseppe Laterza, Ilaria Milana, Marina Pugliano.

Conduce Marino Sinibaldi

Ingresso gratuito con prenotazione online su Ticketone.it

Ore 19 Cavea

Andrea Carandini, Francesco Rutelli

Come Roma. il valore di ieri per il domani

Con Elena Del Drago

Biglietto 3 euro

Ore 20 Spazio Risonanze

Emanuele Coccia, Melania Mazzucco in dialogo

Filosofia della casa

Biglietto 3 euro

Sabato 12 giugno

Ore 17 Area pedonale

Biodivercity

Italie. Viaggio nelle trasformazioni paesaggistiche del Bel Paese

A cura di Bianca Maria Rinaldi

Con Laura Bianchi

A cura del Festival del verde e del paesaggio

Ingresso gratuito

Ore 12 Spazio Risonanze

Elvira Lindo

A cuore aperto

Con Lara Crinò

Biglietto 3 euro

Ore 12 Cavea

Elena Cattaneo

Armati di scienza

Lezione

Con Silvia Bencivelli

Biglietto 3 euro

Ore 15.30 Sala Petrassi

Diego Bianchi, Andrea Salerno, Francesca Schianchi

Come propaganda. Un anno di informazione

Conduce Rosa Polacco

Ingresso gratuito con prenotazione online su Ticketone.it

Ore 17 Sala Petrassi

Ernesto Assante, Gino Castaldo

Come Lucio Dalla

Biglietto 3 euro

Ore 17.00 Sala Sinopoli

Alberto Angela

Come Nerone. L’inferno su Roma

Lezione

Biglietto 3 euro

Ore 18 Spazio Risonanze

Donatella Di Cesare, Roberto Esposito

Biopolitica, democrazia, virus

Con Pietro Del Soldà

Biglietto 3 euro

Ore 18 Cavea

Nicola Lagioia, Antonella Lattanzi in dialogo

Come un cuore di tenebra

Biglietto 3 euro

Ore 19 Sala Petrassi

Javier Cercas (in collegamento dalla Spagna)

Indipendenza

Con Giorgio Zanchini

Biglietto 3 euro

Ore 18.30 Area pedonale

Biodivercity

Mino Petazzini

La poesia degli alberi

Con Luca Sossella

A cura del Festival del verde e del paesaggio

Ingresso gratuito

Ore 19.00 Sala Sinopoli

Giuliano Sangiorgi

Il tempo di un lento. Incontro tra musica e parole

con Annalena Benini

Biglietto 3 euro

Ore 19.30 Cavea

Antonio Manzini

Come Rocco Schiavone

Reading inedito

con Tullio Sorrentino

Biglietto 3 euro

Ore 20 Spazio Risonanze

Amedeo Quondam, Laura Minervini in dialogo

Le donne di Dante

Biglietto 3 euro

Ore 21 Sala Petrassi

Colum McCann (in collegamento dagli Stati Uniti)

Apeirogon. Tra Israele e Palestina

Con Francesca Mannocchi

Biglietto 3 euro

Ore 21 Cavea

Sergio Cammariere

Libero nell’aria. Incontro tra musica e parole

Con Simonetta Sciandivasci

Biglietto 3 euro

Domenica 13 giugno

Ore 12 Cavea

Vito Mancuso

A proposito del senso della vita

Lezione

Biglietto 3 euro

Ore 12 Spazio Risonanze

Manuel Vilas

Amor

Con Matteo Nucci

Biglietto 3 euro

Ore 12.30 Teatro Studio Borgna

Silvia Avallone, Camilla Boniardi in dialogo

Come letteratura e social

Con Paolo Di Paolo

Biglietto 3 euro

Ore 15.30 Teatro Studio Borgna

Carlo Rovelli (in collegamento dal Canada)

Come raccontare la scienza

Con Silvia Bencivelli e Marco Motta

Incontro dedicato a Rossella Panarese

in collaborazione con Radio3 Scienza

Biglietto 3 euro

ore 16 Cavea

Francesco Piccolo, Michele Serra in dialogo

Come scrivere in questo tempo

Biglietto 3 euro

Ore 17 Spazio Risonanze

Edoardo Albinati, Walter Siti in dialogo

Contro l’impegno

Biglietto 3 euro

Ore 17.30 Teatro Studio

Suketu Mehta (in collegamento dagli Stati Uniti)

Questa terra è la nostra terra

Con Marino Sinibaldi

Biglietto 3 euro

Ore 17.30 Area pedonale

Biodivercity

Franco Zagarri

Fiction! Dodiciraccontibrevi

Con Annalisa Metta e Gianni Celestini

A cura del Festival del verde e del paesaggio

Ingresso gratuito

Ore 18 Cavea

OPI – Orchestra Popolare Italiana

Dante cantato

Con Ambrogio Sparagna

Biglietto 10 euro

Ore 19.30 Cavea

Zerocalcare

Come si raccontano le storie

Con Marino Sinibaldi

Biglietto 3 euro

Ore 19.30 Teatro Studio

Erica Jong (in collegamento dagli Stati Uniti)

Senza cerniera. La mia vita

Con Loredana Lipperini

Biglietto 3 euro

Ore 21 Sala Sinopoli

Gigi De Rienzo

Viaggio in Italia

Con Gigi De Rienzo, Carlo Fimiani, Vittorio Riva, Paolo Sessa e Marco Zurzolo

Biglietto 10 euro

Ore 21 Cavea

Emmanuel Carrère (in collegamento dalla Francia)

Yoga

Con Mariarosa Mancuso e Elena Stancanelli

Biglietto 3 euro

Dall’11 al 30 giugno

Tunnel

Mostra fotografica di Lorenzo Pesce

Porticato esterno

Ingresso libero





