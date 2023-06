Il Lian Club riapre dopo la chiusura forzata: "Siamo pronti e con più entusiasmo di prima"

Da venerdì 9 giugno il Lian Club riaprirà i battenti. Dopo che, a inizio maggio, il barcone galleggiante con bar e ristorante su Tevere era stato chiuso a causa dell'inclinazione sul fianco del lato adibito alla cucina, la direttrice dello storico locale annuncia la riapertura ufficiale.

Dalle ore 19 di questo venerdì il Lian Club tornerà con il ristorante, la terrazza estiva e la consueta programmazione. La direttrice Lisa Maisto si è detta felicissima di comunicare la ripresa delle attività dopo i lavori necessari a causa dell’acqua penetrata in uno dei 15 cassoni esterni che, unitamente ad altre misure (ormeggi, ecc.), assicurano stabilità e galleggiabilità ai barconi.

“Tengo a precisare - ha sottolineato Maisto in occasione della riapertura - che il Lian Club non ha mai, neanche lontanamente, rischiato di affondare, né l’acqua è mai penetrata all’interno. Si è solo verificato l’inclinamento di uno dei barconi, quello adibito a cucina; l’intervento della Polizia Fluviale, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo, ha consentito di mettere il barcone subito in sicurezza; in ogni caso, la struttura non sarebbe mai stata a rischio. Al momento dell’accaduto, inoltre, il locale era ancora chiuso al pubblico, e all’interno del Club c’erano solo i lavoranti”.

La chiusura forzata è stata anche l'occasione per fare qualche abbellimento, fa sapere Maisto: "Siamo pronti, con più entusiasmo di prima, a riprendere la nostra attività”.