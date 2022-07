Ilary e Totti si separano: Lenor costretta a cambiare spot

La separazione Totti-Ilary continua a far parlare. Se gli utenti sul web preferiscono non schierarsi nè con l'uno, nè con l'altra, ma sperano in un riavvicinamento, c'è chi delle decisioni deve prendere e anche alla svelta. E' il caso di Lenor, azienda di ammorbidenti, che dopo la notizia bomba dell'estate è dovuta correre ai ripari.

Lenor cambia l'ultima frase

Ilary Blasi, infatti, da tempo, è protagonista dello spot pubblicitario di Lenor. Nella pubblicità la showgirl diceva: "Lenor ammorbidente e perle insieme, un matrimonio perfetto". Secondo un'indiscrezione diffusa dal portale 'Very Inutil People", nella registrazione del nuovo spot, l'ultima frase sembra essere stata modificata in "un profumo perfetto".

Le ripercussioni della loro rottura sentimentale, dopo 17 anni di matrimonio, dunque, non si limitano solo ai tre figli (al momento in vacanza a Zanzibar con Ilary) e sulla spartizione dei beni. Tocca fare i conti con la fine di un'idillio che era una certezza anche per il settore della pubblicità.