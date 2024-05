"C'è Enza da Torbella, si fa un salto da Ciro e poi a San Basilio". Le Stereotipe cantano Roma est

Su un dondolo in terrazza, occhiali da sole, abbigliamento casual, imbracciano la chitarra, cantano Roma e collezionano migliaia di link. Sono le Stereotipe, diventate famose su Instagram e Tik Tok con "La tipica pariola romana" un brano che è stato solo il primo di una lunga serie che continua a divertire e a conquistare consensi dai followers. Ultimo successo? "Roma est".

Caterina e Ilaria questa volta hanno messo in musica i quartieri della Roma Est. Ci sono tutti, da Tor Bella Monaca a San Basilio, da Centocelle a Largo Preneste, dal Pigneto alla Togliatti, da Ponte di Nona a Cinecittà. Il loro racconto divertente, spensierato e super romano sta collezionando migliaia di like su Instagram e TikTok.

"Sei una principessa oppure una modella? No, me chiamo Enza e so de Torbella", inizia così il brano delle Stereotipe che prosegue: "Se me provi a tocca te mando mi sorella t'attacca ar muro e finisci in barella". Si guardano, sorridono e continuano a cantare una Roma Est tutta da ridere.

"Io so del Pigneto pe chi m'hai preso, so de Roma est mi sento un po' offeso", riprende Ilaria. "Largo Preneste mica Corso Trieste", ribatte Caterina. E poi c''è chi va al centro commerciale quando non sa che fare, chi prende i mezzi, "mica come ai quartieri alti".

Con la loro ironia le Stereotipe ci portano da Ciro e poi a fa un salto a San Basilio. "Ma tu te rendi conto sembra San Francisco, ma è Centocelle e la preferisco", continuano mentre suonano la chitarra e dondolano sulla terrazza che è la "sala registrazioni" della maggior parte dei loro brani.

E ancora: "Sulla Casilina me sento burina. Vado a San Lorenzo e chiamo Vincenzo me pijo una birra e manco ce penso". "Hai qualcosa da dire a sta zona? C'è Cinecittà", canta Ilaria. Certamente ce devi arrivà", ribatte Caterina. Poi, per finire: "Ce stanno le torri ma 'ndo stanno i principi?". "Sono scesi in piazza ma che te lo devo dì?".

Ecco il video delle Stereotipe: