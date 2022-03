Le olive greche di Mario Brega sbarcano nei supermercati

“Senti ste olive, so greche”. Così Mario Brega, nel ruolo del droghiere Augusto nel celebre film di Carlo Verdone ‘Borotalco’, esaltava la bontà delle olive della sua bottega di alimentari facendo nascere una delle battute cult del cinema italiano. Vero e proprio tormentone a prova della più schietta genuinità dei romani. E a Mario Brega, di cui oggi 25 marzo ricorre l’anniversario della nascita (l’attore è scomparso nel ‘94 a 71 anni), è dedicata l’iniziativa di un noto street artist romano.

Le olive greche di Mario Brega nei supermercati

Si perchè “le olive greche” di Mario Brega sbarcano per un giorno in alcuni supermercati della Capitale diventano un brand, un’icona, un prodotto commerciale. Questo grazie al blitz di Anonimo74, l’artista già autore del murale di Monti contro la guerra in Ucraina: un disegno in cui erano rappresentati Putin e Biden bambini con il pallone e lo slogan "Diamo un calcio alla guerra".

Oggi tocca al cinema e al ricordo del mai dimenticato Mario Brega. Le sue olive “greche” sono in vendita e a Roma, tra i fan dell’attore, è già caccia ai vasetti di pop art pronti a divenire oggetto di culto.

Mario Brega sopravvive nel Pantheon della romanità

D’altronde Mario Brega sopravvive nel Pantheon della romanità. Nonostante sia trascorso più di un quarto di secolo dalla sua scomparsa i romani non lo hanno dimenticato. Il cinema lo ha reso immortale: interprete di personaggi minori, dai film di Leone a quelli di Verdone, ha regalato interpretazioni indelebili. Un posto speciale nell’immaginario collettivo, Brega se l’è ricavato con le pellicole a cui ha partecipato sul finale di carriera: quindi con Carlo Verdone che lo ha reso celebre come caratterista. E stato “Il Principe”, il camionista impegnato a fare un’iniezione alla Sora Lella con “sta mano che può esse ferro o può esse piuma”. E’ stato appunto il droghiere Augusto, padre della promessa sposa di Sergio nel film “Borotalco” in occasione del quale ha portato in scena un episodio ispirato ad una scena vera, quella del pestaggio del malcapitato a cui “frantumò le mucose”. E sempre sul filone del personaggio burbero, è stato l’incalzante padre dell’Hippy Ruggiero in “Un sacco bello”, in cui ha regalato infinite perle. Com’è stato per la scena in cui, accusato d’essere “fascio”, ha replicato gridando “so comunista così, io”. Una battuta non prevista nel copione, totalmente improvvisata. Impossibile da dimenticare. Come del resto, per i romani, è stato Mario Brega. Un genuino rappresentante di questa città.