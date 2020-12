"Le incredibili curiosità di Roma": una guida insolita racconta luoghi, personaggi e leggende

Dall’autore de Il giro di Roma in 501 luoghi, Roma perduta e dimenticata, I Love Roma, Keep calm e passeggia per Roma e tanti altri curiosi libri sulla Capitale, esce nelle librerie "Le incredibili curiosità di Roma", una nuova guida insolita che è anche un invito a passeggiare, percorrendo tremila anni di storia

Roma è una risorsa inesauribile di aneddoti e curiosità e in questa guida si approfondiscono le più incredibili e sconosciute. Claudio Colaiacomo, grande appassionato della storia della Città Eterna, a cui ha dedicato otto libri, accompagna il lettore alla scoperta degli aspetti più singolari della storia di Roma, i suoi luoghi, i personaggi e gli indizi che ancora oggi rendono vive le storie del passato. Un invito a passeggiare, percorrendo tremila anni di storia concentrati in un unico intreccio di strade: dagli albori dell’Urbe, alle raffinatezze dell’Impero; dal buio del Medioevo alla straordinaria rinascita della cultura; fino ai conflitti mondiali e ai giorni nostri. Questa opera è un invito a guardare la città con una prospettiva nuova, quella dei secoli che l’hanno attraversata, come se Roma fosse un punto fermo, eterno e incredibile attorno al quale danza la storia.

Tra gli argomenti trattati:

Reliquie, Fattucchiere e Stregoni tra storia e leggenda

Gli altri colossei di Roma

Il secondo arco di Tito e lo stadio di Massenzio

Obelischi da record

Una mappa del tesoro per Roma

Il dono per l’imperatore dannato

Michelangelo a spasso per Roma

Quando le bombe caddero a casa del papa

Quattro campanili davvero speciali

Ponti scomparsi, curiosi e sfortunati

Costantino e la sua famiglia in periferia

A nascondino tra i Teatri

Una volta nella vita a Roma

L'autore

Claudio Colaiacomo è nato a Roma nel 1970. Laureato in Fisica, dirigente d’azienda, coach professionista e counselor. I suoi interessi spaziano dalla storia di Roma antica e moderna, la cultura popolare romana e il dialogo tra scienza, filosofia e religione. È sposato e vive a Roma. Con la Newton Compton ha pubblicato Il giro di Roma in 501 luoghi, Roma perduta e dimenticata, I Love Roma, Keep calm e passeggia per Roma, Il romanzo della grande AS Roma, Il libro dei viaggi nel tempo di Roma, Forse non tutti sanno che la grande Roma… e Le incredibili curiosità di Roma.