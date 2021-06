Le aureole quadrate della chiesa di Santa Prassede

Celebre per gli splendidi mosaici realizzati da artisti bizantini nel IX secolo, la basilica di Santa Prassede fu costruita su ordine di papa Pasquale I (817-824) in onore di Santa Prassede. Il celebre mosaico dell’abside rappresenta l’ascensione al cielo di Santa Prassede e di Santa Pudenziana, sua sorella. Santa Prassede è raffigurata a destra di Cristo, tra San Zenone e papa Pasquale I; questi presenta a Gesù la chiesa che ha fatto erigere. L’aureola intorno al capo del pontefice è curiosamente diversa dalle tradizionali aureole circolari e dorate: è quadrata e di colore blu. La stessa aureola circonda il capo di Teodora, madre di Pasquale I, sepolta nella cappella di San Zenone e raffigurata sopra la porta a sinistra. Aureole di questo tipo si trovano anche in altre rappresentazioni.

Ma qual è l'origine ed il significato di queste aureole quadrate? Fino al IV secolo solo Cristo era rappresentato con un’aureola, simbolo di coloro che avevano vissuto come santi ed erano ascesi al cielo. A partire dal IX secolo, l’aureola sarà correntemente ammessa per l’insieme dei santi. Sono aureole circolari – il cerchio è simbolo di eternità e perfezione – e dorate, simbolo della luce divina. Le aureole sono spesso interpretate come rappresentazione dello spazio celeste (l’aura, secondo alcune terminologie attuali) che circonda i santi, ed è centrata sulla testa, la parte più nobile dell’uomo, sede dell’anima. L’aureola quadrata sta a significare che il personaggio era in vita al momento della sua raffigurazione. La sua forma rappresenta la terra e i quattro punti cardinali, mentre il blu, colore del cielo, il più immateriale, puro e spirituale dei colori, simboleggia il distacco da sé e il protendersi dell’anima verso Dio, dunque una tappa intermedia verso il divino.

