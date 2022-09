Lavinia Abate è Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2022

Nell'affascinante cornice di Borgo Ripa, lo scorso 5 settembre, è stata assegnata la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Lazio 2022, titolo regionale utile per l’accesso alle prefinali nazionali dell’83esima edizione del concorso Miss Italia.

A contenderla sono state 28 ragazze romane, che hanno sfilato e ballato sui successi dei Maneskin e di Jovanotti, in diversi quadri moda, in abito elegante, moda mare e tradizionale body da gara.

Chi è Miss Bellezza Rocchetta Lazio 2022

La prima classificata è stata Lavinia Abate, 18enne romana della Cassia, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 176 cm. Deve frequentare il quinto anno al liceo scientifico Azzarita, pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e suonare il pianoforte. Sogna di diventare una brava cantautrice. Ieri sera si è esibita con un suo brano inedito, “Can’t stop loving you”.

Al secondo posto Carolina Stigliano, 18enne romana del Portuense, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 177 cm, frequenta il liceo delle scienze umane. Ha praticato per tanti anni la pallavolo e ama andare in palestra e leggere. Sogna di diventare una modella professionista, laurearsi e viaggiare per il mondo.

Al terzo posto Elisa Crocchianti, 22enne romana di Castelverde, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 172 cm. Diplomata al liceo coreutico, è al secondo anno di scienze motorie. Ama leggere romanzi. È una ballerina di latino-americani a livello agonistico e fin da bambina sogna di diventare Miss Italia.

Al quarto posto Amira Infantino, 19 anni, di Fiano Romano (RM), mora, occhi marroni, alta 170. Diploma liceo linguistico, prenderà scienze della comunicazione. Ama sfilare e ballare, pratica infatti danza classica e contemporanea a livello professionistico. Sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, in tv o come giornalista sportiva.

Al quinto posto Isabella La Penna, 23 anni di Sezze (LT), capelli castano scuro, occhi marroni, alta 170. Diplomata al liceo classico, studia medicina e chirurgia alla Sapienza, Policlinico Umberto I. Ama cantare, ballare, dipingere e viaggiare. Pratica danza classica e moderna. Studia inoltre recitazione perché fortemente desiderosa di diventare una brava attrice.

Al sesto posto Federica Maini, 18 anni, romana, vive al Portuense, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 174. È al quinto anno di liceo delle scienze umane, pratica la danza, ama cantare e sfilare. Il suo “sogno nel cassetto” è quello di affermarsi come modella nell’alta moda.

Lavinia Abate si aggiunge così alle altre ragazze già vincitrici di un titolo regionale che rappresenteranno il Lazio alle prefinali nazionali d in programma dal 16 al 19 settembre a Fano (PU).

L'elezione di Miss Roma

Nella serata del 6 settembre, invece, sarà eletta Miss Roma 2022, l'evento patrocinato dal Comune di Roma è in programma allo Stadio di Domiziano, nei pressi di piazza Navona. Una location d’eccezione, patrimonio Unesco, scelta dalla Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio del concorso Miss Italia.

A contendersi il prestigioso titolo 14 concorrenti, selezionate appositamente, che indosseranno i capi di alta moda delle stiliste Sabrina Persechino e Victoria Torlonia.

Presenterà l’evento Margherita Praticò, coadiuvata da Martina Sambucini (Miss Italia 2020), mentre la madrina sarà la Miss Italia in carica Zeudi Di Palma. Ospite d’onore della serata Patrizia Mirigliani, patron del concorso Miss Italia. Tra i giurati il regista Giuseppe Sciacca, la fotografa Tiziana Luxardo, l’hair stylist Sergio Valente, le due stiliste Sabrina Persechino e Victoria Torlonia, il fotografo di moda Pino Leone, la modella Carla Barrucci.

A presentare l'evento, diretto dal regista Mario Gori, è stata Margherita Praticò. In giuria principalmente “addetti ai lavori”, come la top model Carla Barrucci, la truccatrice delle dive Daniela Mariotti, il fotografo di moda Piero Consoli, l’hair stylist Francesco Termine, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo e il personal traine dei VIP Tommaso Capezzone. E ancora le bellissime Chiara Destro (Miss Eleganza Lazio 2021), Eleonora Mascaro (Miss Sport Lazio 2021) e Ewelina Duzkinska (Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2021), che ha passato il titolo alla neoeletta.