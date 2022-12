La romana Lavinia Abate eletta Miss Italia 2022

Miss Italia 2022 è romana. A trionfare è stata Lavinia Abate, 18 anni, giunta alla finalissima nella squadra laziale con la fascia di miss Rocchetta Bellezza Lazio. Ad incoronarla al Crowne Plaza Hotel di Roma, nel corso di una serata trasmessa in streaming sui canali social del concorso, è stato Massimo Boldi, presidente della giuria composta tra gli altri anche dall'attrice Fioretta Mari e dall'imitatrice Francesca Manzini.

Lavinia Abate frequenta l'ultimo anno al liceo scientifico Azzarita. Capelli castano chiaro, occhi marroni è alta 1 metro e 76. Pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e suonare il pianoforte. Sogna di diventare una brava cantautrice. Nel corso della serata ha ricordato come negli ultimi cinque cinque anni sia stata costretta a indossare un busto per la schiena, che ha reso difficile gli anni della sua adolescenza, ma non ha inciso sulla bellezza del suo fisico. Anni e difficoltà cancellati dalla vittoria di ieri.

"Ringrazio tutti davvero e sono fiera di rappresentare l'Italia quest'anno", ha detto sul palco visibilmente emozionata, incalzata da Massimo Boldi. Quindi ha aggiunto: "Spero veramente tanto che la corona possa portarmi a raggiungere i miei obiettivi, il più grande dei quali è diventare una cantautrice. Prima, però, vorrei finire i miei studi. Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto".

La serata, in diretta streaming sul sito e sui canali social del concorso, è stata condotta da Salvo Sottile. "Quest'anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte", ha annunciato la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Seconda classificata, Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema. Terzo posto per Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.