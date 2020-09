"Lasciarsi un giorno a Roma", finite le riprese del nuovo film di Edoardo Leo

“Lasciarsi un giorno a Roma”. Questo il titolo dell'ultimo film di Edoardo Leo, le cui riprese sono terminate, lo scorso 2 settembre nella Capitale. Un progetto che arriva a quattro anni da "Che vuoi che sia" e che vede l'attore romano dietro e davanti alla macchina da presa, nelle vesti di regista e attore protagonista.

Nel cast, quasi tutto romano, con lui anche il collega e amico Stefano Fresi, Claudia Gerini e l'attrice spagnola Marta Nieto. Le riprese del film sono state documentate da Leo nel corso dei mesi: primo ciak il 7 luglio, a seguire scatti social, con tanto di mascherina e Roma a fare da set.

"Ultimo giorno di set - commenta il regista e attore in un post, accanto ad una foto che lo ritrae, con il Tevere alle sue spalle e un cielo nuvoloso sulla testa - Stranamente non è mai un giorno felice. Ripenso ad un milione di cose. A quante ‘storie’ sommerse contiene un film. Quanta vita che poi finisce dentro un cinema. Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi ultimi tre anni che mi hanno permesso di pensarlo, di scriverlo, di realizzarlo. Di viverlo".

"E abbiamo portato anche questo a termine, amico mio - ha scritto su Instagram l'attore Stefano Fresi rivolgendosi ad Edoardo Leo, compagno di numerose avventure cinematografiche - Grazie per avermi cucito addosso Umberto, per avermi aiutato a rendere le sue insicurezze e le sue fragilità reali. Grazie per saper creare sempre quel clima che mi è caro, che mi fa riconoscere come casa il set. Grazie per la cura dei dettagli, per la fiducia e per la competenza e la consapevolezza che sono orgoglioso di veder crescere sempre di più in te".

"Lasciarsi un giorno a Roma", quinto film di Edoardo Leo, dovrebbe uscire nel 2021.