Piazza di Spagna super blindata: Lady Gaga e Al Pacino sul set di "House of Gucci"

Lady Gaga e Al Pacino sono stati avvistati in via Condotti, a Roma, sul set del film "House of Gucci". Dopo una pausa tra il lago di Como e la città di Milano, i riflettori si sono nuovamente accesi nella Capitale.

In una piazza di Spagna super blindata, Lady Gaga è stata fotografata in abito rosso e pelliccia accanto ad Al Pacino (anche lui nel cast) circondati da troupe, tecnici e sicurezza.

La cantante statunitense nel film interpreta Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che per l'omicidio del marito ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa.

Il film diretto dal regista britannico Ridley Scott uscirà prossimamente - non si conosce ancora la data - ed è basato sul libro del 2001 "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" di Sara Gay Forden.