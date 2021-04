Attività pasquali per bambini curiosi, il programma delle Biblioteche di Roma

In occasione delle festività pasquali, le biblioteche dedicano ai piccoli lettori curiosi tante attività divertenti, da seguire sulle pagine facebook.

La rappresentazione simbolica dell'uovo, ad esempio, si perde nella notte dei tempi. Nei miti e leggende di tutto il mondo molto spesso dèi ed eroi nascono da un uovo e, ben prima che la Pasqua fosse istituita, lo scambio delle uova era una tradizione legata alla primavera e quindi alla rinascita. Tani i consigli di lettura della Biblioteca Nelson Mandela.

La Biblioteca Collina della Pace propone dal 1 al 5 aprile sulla pagina Facebook laboratori adatti a tutte le fasce d'età, per realizzare insieme ad Alessandra tanti oggetti ispirati alla Pasqua e alla primavera.

E poi, domani, la pagina della Biblioteca Pier Paolo Pasolini pubblica martedì 6 e giovedì 8 aprile la rubrica Coniglietti racconta storie: storie di primavera, suggerimenti di lettura in video per bambini.

La Biblioteca Penazzato tutti i martedì e i giovedì alle ore 15.30 pubblica consigli di lettura interattivi, pieni di spunti e collegamenti e rivolti ad adulti e bambini.Basta cliccare nel link o nell'immagine e scoprire tutti i punti della mappa interattiva che forniranno notizie, approfondimenti, curiosità, video e tanto altro sul libro consigliato, magari da richiedere in prestito gratuitamente. Gli iscritti a Biblioteche di Roma possono richiedere on line libri, film, audiolibri e CD musicali in prestito: basta attendere la conferma via e-mail e recarsi in biblioteca per il ritiro o la restituzione, consultando gli orari sul sito bibliotechediroma.it

E ancora, il Martedì dei ragazzi è uno de gli appuntamenti settimanali della Biblioteca Renato Nicolini: la bibliotecaria Elisabetta, per il club dei piccoli lettori, consiglia storie per parlare di coraggio, audacia, amicizia, identità, diversità e pregiudizio.

Per i più grandicelli sabato 10 aprile alle ore 10, sulla pagina fb dell'associazione pubblicazione di un racconto sull'Iran con presentazione kamischibai “Stella” e un laboratorio per realizzare un piccolo tappeto.

In occasione dei 700 anni dalla nascita di Dante, in diretta streaming sulla pagina facebook della Biblioteca Laurentina, l'8 aprile alle ore 11 presentazione del libro La Divina Commedia raccontata ai bambini di Annamaria Piccione, con illustrazioni di Franco Rovira (Mondadori 2021), una recentissima e originale riscrittura in prosa del suo capolavoro, particolarmente indicata dagli 8 anni in su.