"La tipica pariola romana", la canzone spopola su TikTok

"Vivo ai Parioli, perché cos'altro c'è la fuori?", l'imitazione fatta dall'attrice Pilar Fogliati sui dialetti romani, anni fa, ha collezionato milioni di like e fatto ridere tutti, romani e non. Ma ora c'è una nuova parodia arrivata sui social, questa volta su TikTok, che riporta in primo piano il quartiere simbolo per eccellenza della Roma bene e in particolare "La tipica pariola romana".

E' proprio questo il titolo del brano ironico che sui social ha spopolato. A cantarlo sono le "Stereotipe", due ragazze - una voce, l'altra alla chitarra - che hanno fatto oltre un milione di visualizzazioni in poche ore.

Le Stereotipe cantano "La tipica pariola romana"

"Esce tutta acchittata, alla Luiss s'è laureata, a Roma nord è la più chiacchierata", esordisce il brano che descrive l'identikit di una tipica pariolina.

"Smart appena comprata, papi je l'ha regalata, da Villa Ba è appena tornata. Cresciuta da Consuelo, tra un notorius e un toy, il tavolo è pagato dai boys. Beve per rimorchiare ma la fa solo annusare è proprio na profumiera. E' la tipica pariola romana, magna er sushi ogni settimana, se sei de Roma sud te guarda strana, per lei sei n'ortolana. Flami e Lavi sempre presenti anche se non so divertenti, importa solo insta e che i followers sian tanti".

Le due ragazze cantano e suonano su un terrazzo di Roma: voce intonata, il ritmo c'è, la canzone si fa cantare e ormai se in giro parli della "Tipica pariola romana" sono in tanti a conoscerla.

"E' la tipica pariola romana, a Cortina pe na settimana, Iqos sempre presente, ma la mente assente e la barca in Toscana. E' la tipica pariola romana, pe reprime mo' è anche vegana, guarda attentamente, ma non noti niente? C'aveva un naso da befana", prosegue la canzone. E ancora: "E' la tipica pariola romana pure se nella vita è una frana, ma non gliene frega niente si sposa uno abbiente, l'importante è la grana".

Dopo il successo ottenuto da "La Pariola romana", le Stereotipe hanno pubblicato un nuovo video. Il tema: "Parioli è la sua realtà".