La Roma di Sandra Milo, dall'incontro con Fellini al rimprovero a Gualtieri

Sandra Milo, "Sandrocchia" come Fellini l'aveva soprannominata, è morta a 90 anni nella sua Roma. Sono stati i figli a darne l'annuncio, attraverso il profilo Instagram ufficiale dell'attrice, con una foto che la ritrae bella e sorridente, in primo piano, con alle spalle il Cupolone.

La scomparsa di Sandra Milo lascia un vuoto nel mondo del cinema, è stata senza dubbio lei una delle attrici più popolari di sempre. Sin dall'inizio accanto ai più grandi, da Fellini ad Alberto Sordi. E i romani questo vuoto lo sentono ancora più forte, perché Sandra Milo era molto attaccata alla città che l'ha accolta, adottata per anni, fino alla fine.

L'attrice è morta nella sua casa, a Roma Nord, circondata dalla sua famiglia, proprio come voleva. La Capitale era per lei, non solo casa, non soltanto il luogo che ha fatto da sfondo a tanti suoi film, ma un amore grande, intenso, unico, che l'ha portata a battersi e anche a scendere in piazza.

Sandra Milo a Roma

Sandra Milo è nata a Tunisi, l'11 marzo del 1933, è cresciuta in Toscana e solo da ragazza, grazie al cinema, è arrivata a Roma. Qui ha esordito nel 1955 in Lo Scapolo, con Alberto Sordi. L'incontro con Rossellini, con la partecipazione al film "Il generale Della Rovere", è stato un importante momento romano per la Milo. Poi è stata la volta di quello con Federico Fellini, nel film "Giulietta degli spiriti" e, soprattutto, in "8½", premiato con l'Oscar.

Federico Fellini ha rappresentato per Sandra Milo una delle pagine più belle della sua Roma. E' stata musa e - come la stessa attrice ha rivelato anni dopo - anche amante del noto regista. Tanta Roma ha sempre caratterizzato la carriera e la vita di Sandra Milo. L'attrice ha lavorato con registi come Luigi Zampa, Dino Risi, Antonio Pietrangeli, ha recitato con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni, diventando un'icona del cinema, ma anche della romanità, fino ad oggi. Non a caso, recentemente, è stata scelta nel cast di "Roma, santa e dannata", di Daniele Ciprì, Roberto D’Agostino, Marco Giusti, documentario presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma ed ora in concorso ai prossimi David di Donatello.

"Il cinema è sempre un'emozione - aveva detto ai microfoni di RomaToday, nel 2019, Sandra Milo - perchè interpreta sentimenti non nostri, quindi bisogna sempre diventare un'altra persona, è emozione e turbamento. Il Cinema è una festa fantastica, è un sogno".

La casa romana di Sandra Milo

Sandra Milo viveva in una bellissima casa con giardino a Roma Nord. In alcuni scatti e storie su Instagram, l'attrice ha più volte mostrato il grande spazio esterno, la spaziosa veranda con divanetti in vimini, il forno per le pizze.

L'appello di Sandra Milo a Roberto Gualtieri

Ad aprile 2022, l'attrice si era anche lamentata con il sindaco Gualtieri, per i cinghiali, praticamente sotto casa: "Signor Sindaco, so che le stanno a cuore i problemi di Roma: guardi che noi siamo invasi dai cinghiali", aveva detto in un video postato su Instagram. "Io non so se qualcuno glielo ha detto – proseguiva la Milo nello stesso video - ma c’è tutta la Balduina, il Parco di Monte Mario, tutta Roma Nord è invasa dai cinghiali. Portiamo fuori i nostri cani e ci ritroviamo davanti così all’improvviso i cinghiali. Le giuro che è una gran paura", aveva detto l'attrice.

Sandra Milo in piazza con i romani

Ad aprile 2021, nel mezzo della pandemia, Sandra Milo aveva dimostrato la sua solidarietà ai romani e agli italiani, scendendo in piazza alla manifestazione nazionale delle partite Iva organizzata a piazza del Popolo. "Rivendico il diritto di poter piangere", aveva detto, in lacrime, in quell'occasione, schierandosi accanto alle Partite Iva. "Non dormo la notte al pensiero della gente che soffre, ai padri di famiglia che non sanno come andare avanti", aveva gridato in piazza del Popolo Sandra Milo. [QUI IL VIDEO INTEGRALE]