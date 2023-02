Maurizio Costanzo è morto all'età di 84 anni a Roma, la città dove è nato, cresciuto e sempre vissuto. Il giornalista e conduttore televisivo era legatissimo alla sua città. L'aveva raccontata da cronista, sin dai tempi di Paese Sera (quotidiano romano dove iniziò la gavetta). Nel 1995 fu l'allora sindaco Francesco Rutelli a sposarlo con Maria De Filippi. Direttore artistico del Teatro Brancaccio, organizzatore del Natale di Roma nel 2021, con Virginia Raggi (al tempo Primo cittadino). Nello stesso anno era diventato anche responsabile della comunicazione esterna dell'AS Roma, incarico dal quale si è dimesso dopo pochi mesi.

Ma scopriamo meglio la Roma di Maurizio Costanzo che ha dato i natali al giornalista e che è stata la città che lo ha abbracciato fino alla fine.

Le origini romane di Maurizio Costanzo

"Romano de Roma". Maurizio Costanzo nacque il 28 agosto 1938 nella Capitale. Figlio di Ugo Costanzo, impiegato statale al Ministero dei Trasporti e di Jole De Toni, casalinga. Dopo il diploma in ragioneria, appena maggiorenne, iniziò a muovere i primi passi nel giornalismo come cronista del quotidiano romano Paese Sera. Era il 1956. Nel 1960 era già una firma di Tv Sorrisi e Canzoni. La sua carriera giornalistica lo ha spostato dalla carta stampata alla radio e successivamente alla tv.

Negli anni '60 era già autore radiofonico per Radio Rai, scrisse "Se telefonando" insieme a Ghigo De Chiara, brano musicato da Ennio Morricone e cantato da Mina che lo ha reso una delle canzoni più famose di tutti i tempi. Gli studi Rai sono presto diventati la sua seconda casa. Qui, negli anni '70, nacque il suo prodotto vincente, quello che lo avrebbe incoronato a vita maestro della tv italiana: il primo talk show dal titolo "Bontà loro", era il padre del Maurizio Costanzo Show in onda dal 1982 sulle reti Mediaset. Nel suo salotto, mai passato di moda, ha ospitato una quantità innumerevole di ospiti: politici, attori, cantanti, comici, soubrette, giornalisti, scrittori. Tra i suoi programmi più famosi, sicuramente, Buona Domenica.

Dal 2007 è stato il direttore artistico del Teatro Brancaccio sostituendo Gigi Proietti. Nella sua carriera ha anche insegnato in alcune università romane: dal 1995 al 2009 è stato professore a contratto per la cattedra di Teoria e Tecnica del linguaggio radiotelevisivo presso la facoltà di scienze della comunicazione dell’Università Sapienza. Dall’anno accademico 2011/2012 è stato docente di Sociologia della Comunicazione Radiotelevisiva presso la facoltà di scienze della formazione dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

L'attentato scampato fuori al Teatro Parioli

Come lui stesso raccontò a 'Un giorno da pecora', trasmissione radiofonica in onda ogni giorno su RadioDue, Maurizio Costanzo scampò ad un attentato fuori al Teatro Parioli: "Mi risulta dai magistrati di Firenze che Messina Denaro sia venuto al Teatro Parioli durante il 'Maurizio Costanzo Show' per vedere se si poteva fare lì l'attentato, sarebbe stata una strage. Hanno deciso di farlo quando uscivo dal Parioli". Era il 14 maggio 1993: una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplose in via Ruggero Fauro (vicino al Teatro Parioli). Le indagini successive e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia accertarono che gli autori dell'attentato erano alcuni mafiosi di Brancaccio e che Costanzo era uno dei principali obiettivi da eliminare per Cosa Nostra a causa delle sue trasmissioni.

Il matrimonio con Maria De Filippi celebrato da Rutelli

Roma è stata anche il nido dei suoi amori. Il primo matrimonio con la fotoreporter Lori Sammartino, dalla quale divorziò nel 1973. Nel 1984 il secondo matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi dalla quale sono nati Camilla e Saverio. Finito anche questo, Maurizio Costanzo ha avuto una lunga relazione con Simona Izzo, nel 1989 però sposò Marta Flavi, un amore durato poco: l'anno successivo si lasciarono e nel 1994 divorziarono.

Nel 1989 l'incontro con Maria De Filippi, questa volta a Venezia. Il loro è stato un amore fatto di rispetto e stima, culminato nel matrimonio celebrato il 28 agosto 1995; a celebrarlo al Comune di Roma, l'allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 Costanzo e De Filippi hanno preso in affido un bambino di dieci anni, Gabriele, adottandolo definitivamente due anni dopo.

La casa di Maurizio Costanzo a Roma

Sebbene Maurizio Costanzo abbia sempre custodito la sua sfera privata, alcune interviste televisive hanno svelato che il re del talk show viveva ai Parioli insieme alla moglie Maria De Filippi.

Il secondo amore di Maurizio Costanzo: "La Roma"

Dopo Maria De Filippi solo un altro grande amore ha colpito Costanzo dritto al cuore: la Roma. Costanzo non ha mai nascosto la sua fede romanista. Nel 2004 è stato anche tra i fondatori e collaboratori del quotidiano sportivo Il Romanista, giornale dedicato unicamente alla società calcistica Roma. Come accennato prima, nel 2021 era stato nominato advisor esterno della comunicazione della Roma, ma per piccole incomprensioni si è dimesso poco dopo: "Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma", aveva dichiarato in quell'occasione Costanzo al Corriere dello Sport.