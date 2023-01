La Roma di Gina Lollobrigida: città adottiva, casa e set di tanti film

Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano, è morta a Roma all'età di 95 anni. La "Lollo", come era nota a tutti, era molto legata alla Capitale, sua città adottiva, dove si era trasferita da ragazza - scappando dalla guerra - e dove aveva trovato la sua strada: il cinema.

La Roma di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida era nata a Subiaco, paese in provincia di Roma, il 4 luglio 1927. Era figlia di Giovanni Lollobrigida, un facoltoso produttore di mobili e di Giuseppina Mercuri. Era la seconda di quattro sorelle. Nel 1944, quando la futura attrice aveva solo 17 anni, la famiglia Lollobrigida si trasferì da Subiaco a Roma e Gina venne iscritta all'Accademia delle Belle Arti.

Per mantenersi agli studi Gina Lollobrigida iniziò a vendere delle caricature con il carboncino e iniziò a posare per i primi fotoromanzi con lo pseudonimo "Diana Loris".

Miss Roma fu un trampolino di lancio per lei nel 1947: Gina Lollobrigida si classificò seconda e venne invitata a Stresa per le finali di Miss Italia aggiudicandosi il terzo posto dietro a Lucia Bosè e Gianna Maria Canale che come lei avrebbero poi intrapreso la carriera cinematografica.

Roma, set di tanti film

La Capitale per Gina Lollobrigida è stata città adottiva e, spesso, anche set dei film in cui è stata diretta dai più grandi (De Sica, Lizzani, Risi, Comencini, Zampa). Da Cinecittà agli stabilimenti Safir di Roma Nord, dalla Scalera Film a Circonvallazione Appia alle vie del centro storico, Roma ha amato e scelto Gina Lollobrigida tante volte e Gina Lollobrigida ha amato Roma al punto da rinunciare persino ad Hollywood all'inizio della sua carriera cinematografica.

Ha vissuto per moltissimi anni in una splendida villa sull'Appia Antica . A Roma anche il suo ultimo saluto: Gina Lollobrigida è morta in una clinica romana dopo un breve ricovero.