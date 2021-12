La Roma di Elda Alvigini

Quando la incontrano per strada, a Roma, la chiamano ancora 'Stefà' o 'Ciuciù', come il personaggio che interpretava ne 'I Cesaroni'. Sono passati anni da quando Elda Alvigini vestiva i panni della moglie di Ezio Masetti (Max Tortora) e un po' per destino, ma più per scelta, da allora vive a Garbatella, proprio dove era ambientata la fiction che l'ha consacrata al grande pubblico. Un successo dirompente che ha spinto qualcuno, tempo fa, a chiederle di candidarsi alle amministrative, "in una di quelle sottoliste tipo 'amanti dei gatti ma solo pezzati'", ipotesi mai considerata perché "la politica è una cosa seria, non ci si improvvisa e non mi interessa". L'infanzia a San Paolo, le prime uscite con le amiche "al cinema Madison, che ancora c'è", gli anni del liceo al Virgilio, "rimandata solo al quarto ginnasio, in latino e greco, per un litigio con il professore". Nel cuore piazza San Cosimato, "piena di ricordi", anche se Roma "la mattina presto ha dei posti bellissimi" e "l'alba è il momento più intimo con la città".



E' la vigilia di un debutto importante.

"Importantissimo. Porto a Roma 'Inutilmente sfiga', una stand-up comedy tutta da ridere, scritta interamente da me. Domenica 19 dicembre a Largo Venue, data secca. Ed è una prima assoluta romana. E' uno spettacolo che parla di sfiga, la protagonista è lei, io sono la sua vittima. E' una storia d'amore perverso, dove lei mi perseguita, si fa viva in ogni modo. Una stalker".

Una storia autobiografica?

"E' tutto vero. Nell'estate del 2015 mi sono trovata a dover fronteggiare una serie di eventi tragici in meno di un mese. Almeno una delle cose che racconto è successa a qualcuno nel pubblico, impossibile non identificarsi".

Il pubblico romano è molto affezionato a te grazie ai Cesaroni...

"Sì, penso che mi voterebbero volentieri come sindaca, ma non mi sono mai iscritta alle liste".

Te l'hanno mai chiesto?

"Qualche anno fa sì. Sai queste sottoliste tipo 'amanti dei gatti ma solo pezzati'? Queste cose così. Ma non ci ho mai pensato. La politica è una cosa seria, non ci si improvvisa e non mi interessa. Tanto il partito mio non esiste, è molto difficile che io possa rispecchiarmi in qualcuno oggi. C'era una volta la sinistra, diciamo così".

I Cesaroni non ti hanno fatto diventare sindaca ma hanno sdoganato la Garbatella ovunque.

"Si parla di Soho, del Village e di Garbatella come quartieri famosi nel mondo. C'era già stato il film Romanzo Criminale, girato in gran parte a Garbatella, ma i Cesaroni sicuramente hanno fatto conoscere il suo aspetto più verace".

A Roma come eravate accolti in quegli anni?

"Eravamo accolti così: 'Aoh, avete rotto er ca*** co' sto cinema, noi stamo a lavorà. Levate 'mpo' sti cosi'. Perché a Roma è così. A Roma quando c'è un set noi 'stamo a giocà'. Quando trovi i camion che occupano tutti i parcheggi blu di Lungotevere, la gente sbrocca. Poi però quando c'è il Covid e stanno chiusi dentro casa, se non avessero duecento film e tremila serie tv da vedere tutte in un giorno, si sparerebbero. Roma è una città complicata per qualsiasi cosa tu voglia fare, anche girare un film. Ma anche se non ti fermi a fare la foto, perché magari stai andando di corsa sulla scena, ti insultano pesantemente".

Immaginavo un rapporto più idilliaco con i fan...

"E' un rapporto di amore e odio. Quando fai una serie così popolare e così vicina alla vita reale della gente, loro pensano che tu sia così. Una volta, al mare, mi chiesero perché non stavo in vacanza con mio marito, che nei Cesaroni era Max Tortora. Il nostro è stato un fenomeno talmente tanto profondo che pensavano condividessimo tutto pure fuori dal set. In quegli anni feci un viaggio a New York con Alessandra Mastronardi, mi ricordo un giorno sulla torre del Rockefeller Center un romano mi chiese se c'erano anche gli altri. Nella loro testa eravamo davvero una famiglia. La gente ancora oggi mi chiama 'Stefà' o 'Ciùciù'".

Empatia romana.

"Paradossalmente la serie è stata seguitissima al nord. In Veneto ha avuto un successo clamoroso. Loro però ridevano per altre cose, cioè ci consideravano proprio scemi, capito?".

Come se vedessero National Geographic...

"Esatto. Ridono perché il romano per loro è incomprensibile, ma come mentalità".

Quanto è reale la loro visione?

"E' molto reale. I romani sono come li vedono quelli del nord. Hanno delle doti ineguagliabili, se c'è un problema la risposta è sempre 'non te preoccupà che lo risolvemo'. Di fronte ai problemi il romano non ha reazioni isteriche, è sempre accomodante e questa è una dote quasi buddista ormai. E poi i romani sono accoglienti, 'do se magna in due se magna in tre', per ride".

Avranno anche qualche difetto. Anzi, avremo, perché sei romana anche tu no?

"Sì, sono nata a Roma ma non sono romana di famiglia. Mio padre è nato in Svizzera e mia madre è di Palermo. A casa non si parlava romano, papà ha l'erre moscia e dice 'cencinquanta'. Poi quando sono andata a scuola ho recuperato".

Stai facendo la vaga sui difetti...

"I difetti, certo. Beh il romano non è preciso, non è puntuale, è approssimativo".

In che zona sei cresciuta?

"Sono cresciuta in un condominio, chiuso con il cancelo, sulla Laurentina. Tra San Paolo e l'Eur. I miei genitori, da bravi comunisti, mi hanno mandato alla scuola pubblica. Elementari e medie le ho fatte a San Paolo, al liceo invece mia madre mi ha mandato al Virgilio, ci teneva a farmi studiare in centro".

Che intendi per condominio chiuso con il cancello?

"Era un condominio di lusso, composto da quattro palazzine e la piscina. Era un mondo a parte, il pomeriggio lo passavo lì dentro. Da ragazzina non facevo vita di quartiere, giocavo all'interno del condominio con le mie amiche. Uscivo giusto per andare al cinema, al Madison, che ancora c'è. I primi film da adolescente li ho visti là. Frequentavo spesso Casal Palocco, dove abitavano amici di famiglia. Mio padre è stato un comandante dell'Alitalia e Casal Palocco era come una 'colonia' della compagnia".

E gli anni al Virgilio?

"Facevo atletica a livello agonistico e facevo le gare per il liceo. Mi è sempre piaciuto studiare e andavo abbastanza bene. Sono stata rimandata giusto al quarto ginnasio, in latino e greco, per un litigio con il professore. Studiavo ma sono una testa calda, più che altro perché dico sempre quello che penso e questa cosa ancora non me la sono tolta. Spesso avevo 7 in condotta. C'era la professoressa di matematica e fisica, la Martini, che mi aveva preso di mira. Una volta dovevo recuperare fisica e mi ero preparata, lei invece mi interrogò in matematica: sono uscita dalla classe urlando, ma gli altri professori mi difesero. Questa si era fissata proprio. Siccome avevo 8 in tutte le materie pensava che matematica non la studiavo, invece io non la capivo proprio. Mi iscrissi al classico proprio per questo motivo".

E quando facevi 'sega' dove andavi?

"Io sono una di quelle che faceva sega e andava in biblioteca a studiare per recuperare 400 pagine di storia all'interrogazione. Una volta, invece, fu un disastro. Andammo a Castel Sant'Angelo io, la mia compagna di classe Enrica e un ragazzo di un'altra sezione. Lei era innamoratissima di lui, ma purtroppo successe che girando tra i cunicoli di Castel Sant'Angelo questo mi ha appiccicato al muro. Io l'ho rifiutato ma finì comunque l'amicizia con Enrica. Quel giorno era meglio se andavamo a scuola".

Baci meno disastrosi?

"Il primo l'ho dato in trasferta, in Toscana. Avevo 13 anni. Con un tennista toscano che ne aveva 15, si chiamava Daniele. Poi, in quegli anni, quasi sempre alle feste a casa di qualcuno o al cinema".

Il posto più romantico in città?

"Roma è ricca di romanticismo. Dipende anche dall'orario. Ad esempio fare colazione la mattina presto al San Callisto, a Trastevere, lo trovo molto romantico. La mattina presto ha dei posti bellissimi. Uno dei motivi per cui amo il mio lavoro è perché ti fa fare pace con delle sveglie agghiaccianti. Magari hai la macchina sotto che ti aspetta alle 6:20, però fare l'Appia Pignatelli, l'Appia Antica, a quell'ora, senza macchine, vedere dei pezzi di ruderi, passare accanto all'acquedotto con la luce dell'alba, ti fa capire che abiti nella città più bella del mondo. Ho fatto l'Eramus a Parigi, ho una cugina che vive a New York e spesso ci vado, mi faccio un paio di mesi in America, ma quando torno a Roma è impagabile".

E' casa...

"Sì. Ha un sacco di problemi, è vero, ma si fa perdonare tutto".

Il problema più grande?

"L'immondizia. Anche se quello è un problema che c'è ovunque. A New York, in pieno centro, ci sono strade piene di immondizia e topi grandi come gatti. Sotto casa di mio fratello, a Monteverde, è sempre tutto fuori dai bidoni, sembra di stare a Bombay. Ma sempre. Allora voglio dire, signor Gualtieri, sindaco di Roma, ma costa tanto mettere delle telecamere davanti ai secchioni? Abbiamo telecamere ovunque. Non se ne può tenere una accesa h24 davanti ai cassonetti? Così almeno si vedono quelli che lasciano i cessi rotti, i materassi, le librerie, o che buttano i sacchetti fuori".

Il traffico lo sopporti un po' di più?

"No, però lo evito avendo la fortuna di non avere orari fissi. Penso a chi deve stare in ufficio alle 8:30 o alle 9, non so cosa c'è fuori a quell'ora. Immagino che per chi deve prendere i mezzi tutti i giorni non è una vita facile. Io la metro la prendo, ma in orari non di punta".

Dove abiti?

"A Garbatella e sto da Dio. E' il caso del secolo, lo so. Ho comprato casa l'anno prima che mi chiamassero per fare i Cesaroni. Volevo vivere a Garbatella da sempre, quando la scoprii rimasi colpita da questo villaggio di case colorate. Nella parte storica dei lotti non sembra neanche di stare a Roma. Mi sento totalmente garbatellina, anche se per anni ho vissuto a Monti, dove vive mia madre, e a Trastevere, dove abita mio padre".

Dove fai colazione a Garbatella?

"Colazione la faccio a casa. I lieviti sono la morte e non posso bere il latte, quindi non prendo il cappuccino. Per il resto giro sempre nel quartiere, a piedi: vado a comprare la carne da Squarcia, che ora ha aperto anche un ristorante e penso che da nessuna parte si mangia bene romano come da lui, poi c'è un locale nuovo che mi piace molto, si chiama Tre de tutto, dentro ha un'insegna al neon con scritto 'Quanto è bella Garbatella'. Poi c'è l'Acino brillo, Tanto pe magnà, la Fornarina, un forno che fa cose meravigliose. Ho vasta scelta insomma, tutta sotto casa".

Il luogo del cuore?

"Difficile rispondere a questa domanda, perché fai un torto a tanti luoghi di Roma. Però dico San Cosimato, dove ho vissuto e dove ho tanti ricordi. Lì c'era la sede dell'Analisi Collettiva di Massimo Fagioli, che ho frequentato per molti anni. Ancora oggi se devo comprare la verdura vado al mercato di San Cosimato, ho anche la sartoria lì, la tintoria, la profumeria di fiduca. E anche dei carissimi amici. Ci tornerei a vivere a Trastevere, magari nella parte meno caotica, verso l'Orto Botanico".



Attori e attrici romane con cui ti sei trovata meglio sul set?

"Con Alessandra Mastronardi eravamo molto unite, poi la vita ci ha portato su strade diverse e ci siamo un po' perse, anche se ci vogliamo molto bene. Sul set dei Cesaroni il rapporto più solido che ho stretto è stato con lei. Un attore romano con cui ho lavorato bene sia in teatro che in tv è Edoardo Pesce, magnifico. Ma anche Valerio Mastandrea. Tra le attrici romane Claudia Gerini, la mia amica. Abbiamo iniziato insieme al Teatro Off".

Hai debuttato lì?

"In realtà ho iniziato a fare teatro al liceo. Allora c'era il Teatro Colosseo, c'era un tendone che stava al posto del mercato di Testaccio".

Sei protagonista di un film d'amore girato a Roma. Con quale attore e dove la scena finale?

"Mamma mia che domanda, 'manco ho magnato, aspetta. Ti dico Pierfrancesco Favino, con lui ho fatto i miei primi film, 'La verità vi prego sull'amore' ed 'Emma sono io', poi non so perché lui è arrivato a Hollywood e io no. Si vede che ero distratta e sono rimasta indietro. Con Picchio siamo amici, sarebbe bello per questo. La scena finale, romantica ovviamente, la girerei al Giardino degli Aranci, anche perché nel primo corto che ho fatto con Picchio ci sono delle scene proprio lì. Girerei però con un drone, all'alba, per fare vedere il Circo Massimo, le Terme di Caracalla, fino a scendere in picchiata su questo giardino fiorito, con tutta la città sotto che applaude al nuovo amore. Non piangere, lo so".

Stai in fissa con Roma all'alba eh?

"Perché ormai per quanta vita notturna è stata sdoganata, il momento più raro, solitario e intimo con la città è l'alba. La notte è di tutti, l'alba di pochi e poi è un inizio e mi sembra sempre più interessante della fine. Passeggiare a via Giulia alle quattro di mattina, con le mani in tasca nel cappotto e sentire solo il rumore dei tuoi tacchi, con quelle luci gialle sul sampietrino, è meraviglioso".