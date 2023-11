"La meglio gioventù" compie vent’anni: la festa al Cinema Troisi

Vent'anni fa usciva nelle sale "La meglio gioventù", il film di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco, Jasmine Trinca, Alessio Boni, Maya Sansa, Valentina Carnelutti e Lidia Vitale.

Proprio regista e cast - come riporta l'agenzia Dire - presenteranno il film in versione integrale (360 minuti) al Cinema Troisi, domenica 3 dicembre alle 17. Un appuntamento che i fan non potranno perdere per rivivere il successo del film italiano insieme ai protagonisti, al produttore esecutivo Gianfranco Barbagallo, agli sceneggiatori Stefani Rulli e Sandro Petraglia, al direttore della fotografia Roberto Forza, al montatore Roberto Missiroli e al truccatore Enrico Iacoponi.

I vent'anni de "La meglio gioventù"

Nato per la televisione e inizialmente suddiviso in 4 puntate, ‘La Meglio Gioventù’ uscì nelle sale a giugno 2003 e il 7 dicembre dello stesso anno andò in onda su Rai 1 per la prima volta. Il film diviso in due atti da 3 ore ciascuno vinse la sezione ‘Un Certain Regard’ al 56esimo Festival de Cannes, lanciando la carriera degli attori protagonisti, oggi tra i più famosi del cinema italiano e per la prima volta riuniti al Cinema Troisi esattamente vent’anni dopo.

Il titolo della pellicola è ispirato alla omonima raccolta di poesie pubblicata nel 1954 da Pier Paolo Pasolini e racconta trentasette anni di storia italiana, dall’estate del 1966 fino alla primavera del 2003, attraverso le vicende di una famiglia della piccola borghesia romana, i Carati, concentrandosi principalmente sulle figure dei due fratelli Matteo (Alessio Boni) e Nicola (Luigi Lo Cascio). "La Meglio Gioventù" documenta tutte le fasi della loro vita, dal loro viaggio nel fiore della giovinezza, negli anni della contestazione e della controcultura, agli anni della maturità nel 2000.

I biglietti per partecipare alla festa dei 20 anni de "La meglio gioventù sono acquistabili su www.cinematroisi.it o direttamente al botteghino del Cinema Troisi.