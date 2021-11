La Casa di Carta sbarca a Ponte Milvio. Folla in delirio sotto la Torretta Valadier dove ieri nel tardo pomeriggio a bordo di un maggiolino decappottabile, rigorosamente rosso fiammante, sono arrivati Berlino, Manila e Arturito: alcuni dei protagonisti della seguitissima serie spagnola.

La casa di carta a Ponte Milvio

Per la festa che celebra l’uscita della seconda e ultima parte della quinta stagione de La Casa di Carta, in programma dal 3 dicembre su Netflix, la piattaforma streaming ha scelto il salotto romano della movida. “Se beccamo la?”, lo slogan del video che ha rilanciato l’appuntamento. Da lì il tam tam sui social e il cuore di Roma nord che per una sera è diventato il privilegiato scenario del party de La casa de papel.

Ponte Milvio si tinge di rosso: è l'ultimo grande set de La casa di carta

Ponte Milvio si è tinto di rosso, numerosi i figuranti vestiti con le tute rosse e l’immancabile maschera di Dalì sul volto. Sullo sfondo la colonna sonora della serie, con anche le note di Bella Ciao a risuonare appena sopra le sponde del Tevere. Red carpet, fan in visibilio e addirittura i lucchetti customizzati per l'occasione.

Ponte Milvio l’ultimo grande set de La Casa di Carta dove i fan sono diventati “protagonisti degli ultimi saluti”. Proprio accanto agli acclamati attori Belén Cuesta, Pedro Alonso ed Enrique Arce che non si sono risparmiati su foto e autografi. Il countdown verso l’atteso finale de La casa di carta è iniziato.