Giovani romani a Tor Bella Monaca: “Vogliamo partecipare e ricostruire la città”

Il 18 ottobre dalle 9,45 presso il Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca si svolgerà L’asSociata di Roma, dove giovani studenti e attivisti del territorio si confronteranno con esperti per costruire proposte concrete per rilanciare la città. L’evento sarà articolato su tre tavoli di lavoro concernenti la mobilità, la rigenerazione urbana e le opportunità per i giovani cittadini romani, le cui risoluzioni verranno presentate ai candidati sindaco per le elezioni di Roma 2021.

#scriviamoRoma, così gli organizzatori, tutti studenti universitari tra i 19 e i 23 anni, invitano i loro coetanei a partecipare all’evento presso una zona fortemente critica della città, che necessita di importanti riqualificazioni e attenzioni da parte delle istituzioni. La location del Polo Ex Fienile vuole essere un simbolo delle priorità da cui Roma deve ripartire: le opportunità per i giovani che abitano le periferie, la mobilità e il decoro urbano.

I giovani de L’asSociata di Roma hanno già coinvolto oltre 400 ragazzi negli ultimi 2 anni di iniziative con l’obiettivo di costruire proposte concrete per la capitale accrescendo il dialogo tra cittadini e istituzioni, e formando i giovani per incidere sull’amministrazione. Collaboreranno questa volta con la Scuola di Politica - Confini al Centro diretta professore di antropologia Piero Vereni, promossa in collaborazione con Associazione 21 luglio, ampiamente partecipata dagli studenti dell’università di Tor Vergata.

Aprire al dialogo con realtà differenti, scambiare esperienze ed influire sulle scelte ammnistrative: gli antidoti per la ricostruzione di una città priva di una visione degna di una capitale. Il tutto, senza protestare, ma con iniziative di proposta. L’evento verrà chiuso dal celebre attore romano Paolo Calabresi.

“Saremo a Tor Bella Monaca perché se vogliamo che questa città torni ad offrire le dovute opportunità ai cittadini, non può dimenticarsi delle zone maggiormente colpite dall’assenza di pianificazione da parte delle istituzioni. Porteremo lì ragazze e ragazzi desiderosi di partecipare attivamente alla scrittura del futuro di Roma”, così affermano i ragazzi de L’asSociata, coordinati da Giovanni Crisanti insieme a Luca Onori, Lorenzo Ancona, Cecilia Iacometta, Tommaso Sensi, Luca Patrignani, Davide Marinali, Federico Di Costanzo e tanti altri.

Non ne sono sostenitori, ma i ragazzi accoglieranno probabilmente il sindaco di Roma Virginia Raggi, la quale ha chiesto di assistere ad iniziative della società civile per migliorare la città.